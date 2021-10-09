眾新聞報道鄧炳強言論　遭保安局批誤導　總編輯：請回看問答內容

保安局局長鄧炳強昨（8日）出席《施政報告》記者會，被眾新聞記者問到會否承諾在《基本法》23條立法時遵守《約翰內斯堡原則》，不會「以言入罪」。鄧炳強當時回應指，犯罪須證明有行為及意圖，「不能夠簡單就咁講你嗰四個字（以言入罪），就話係。」

《眾新聞》其後以「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」為題報道，內文指「他未有保證，只是空泛地重申，拘捕及檢控要看意圖證據」，同時直接引用了鄧回答「不能簡單就咁講你嘅四隻字（以言入罪）」。

保安局發言人今日（9日）發聲明，批評有關報道誤導市民，深表遺憾。眾新聞總編輯李月華回覆傳媒查詢指，大家可回看記者會的問答內容，眾新聞無其他補充。



翻查有關報道，首段指鄧炳強「拒絕承諾立法時會遵守保護表達自由的《約翰內斯堡原則》」，也直接引用了鄧的原話，「我們不是就咁講一句就算，拘捕要看有無證據，相信唔會出現你講（以言入罪）嘅情況。」

保安局則認為報道企圖令讀者誤解鄧炳強的解說，指鄧清楚解釋了犯罪須有行為和意圖，以及律政司詳細研究有否足夠證據才作出檢控，不是草率決定，並非一句說話就可以入罪。發言人又指，多間媒體報道均與鄧的說法相符，但眾新聞指鄧拒絕保證不以言入罪是誤導。

▼記者會相關對答紀錄▼

記者：「23條嗰度，2003年立法嘅時候，政府不只一次講過唔會以言入罪，會遵守《約翰內斯堡原則》，你今日會否立此存照，承諾政府都喺未來處理23條時，都會遵守《約翰內斯堡原則》。

鄧炳強：你提到23條，其實所有法律都係，我哋除了睇行為，會睇埋意圖，你係咪就咁講一句嘢就會入罪呢？當然要睇埋究竟你有冇意圖去犯你所講嘅罪行，不能夠簡單就咁講你嗰四個字（以言入罪），就話係。一定要有充份證據，包括證實有行為、有意圖。另外，除咗我哋會拘捕之外，律政署亦會詳細研究有冇足夠證據先會作出檢控，所以唔係草率嘅決定，係深思熟慮嘅決定。

記者：《約翰內斯堡原則》是否不再適用？

鄧炳強：原則呢......我相信都係會適用嘅，但係，正如我頭先所講......（內容關於保障網絡安全法）

記者：對唔住，我係想講《約翰內斯堡原則》，即唔會「以言入罪」呢個原則，會唔會適用喺基本法第23條立法？

鄧炳強：我頭先都講過，我哋唔係就咁講一句嘢。對於我哋任何法例嚟講，都必須有個行為，同埋會有一個意圖。我哋要證明到你犯法，係有行為及意圖。我頭先提過，唔係就咁講一句嘢就算。除咗我哋拘捕，仲有律政署會睇下夠唔夠證據，先會作出檢控，所以我相信唔會出現你講嘅呢個情況。

2003年建議23條立法 官員曾明確回應

《約翰內斯堡原則》是一套由國際法、國安及人權專家在1995年訂立的原則。2002年，時任法律政策專員區義國提到有關原則備受推崇，是重要的參考材料，政府關於實施23條的建議與《原則》大部份相符。

《原則》訂明，任何人不得因意見或信仰而受到任何形式的限制、損害和懲罰。同時，列出主張以非暴力方法改變政府政策或改變政府的言論；對民族、國家或其標誌、對政府、其代理機構或公職人員、或對外國的批評或侮辱等言論，都不應視為對國安構成威脅而受到保護。

區義國當時稱，實施基本法23條的建議，並不是要禁制這類形式的言論。

反修例後政府與傳媒關係趨緊張

政府近年與新聞媒體時有矛盾，尤其是網媒，早在2017年特首林鄭月娥候任期間已不下一次拒絕網媒採訪。申訴專員公署此前裁定相關安排不公，其後新聞處容許符合特定要求的網媒參與政府傳媒活動。到反修例期間，採訪衝突激化，尤與警方的關係最緊張，政府之後修改《警察通例》收緊「傳媒代表」的定義。

到近日，施政報告出爐後，政府舉辦簡介會解釋新界北都會規劃，《立場新聞》、《眾新聞》及《獨立媒體》等均被拒出席。