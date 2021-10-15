立法會會期10.29結束　禁煙、劏房租管等7法案待審　下周五勢加會

政府刊憲，特首林鄭月娥按照《立法會條例》第9（2）條，指明10月29日為立法會2020至2021年度一般會期結束日期。

現屆立法會尚餘下周三（20日）及10月27日兩次大會，多項法案尚待恢復二讀及三讀，包括引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》、引入租務管制的《2021年業主與租客（綜合） （修訂）條例草案》等。

根據立法會向議員發出的文件，如下周四（21日）的大會未能完成處理謝偉俊提出修改《議事規則》的擬議決議案，立法會將於周五（22日）上午9時恢復會議，在處理有關擬議決議案後、或約下午2時休會。



剩兩次大會會議 多條「重磅」法案須會期完結前通過

颱風「圓規」周三（15日）襲港，原定當天召開的立法會會議取消。根據議程，當天有3條政府法案交付大會恢復二讀和三讀，包括引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》、引入租務管制的《2021年業主與租客（綜合） （修訂）條例草案》，以及《2021年電訊（修訂）條例草案》。

另外，多條「重磅」政府法案亦正待恢復二讀和三讀，包括修例全禁電子煙和加熱煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》、《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》及《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》。另外，已完成逐條審議的《電影檢查條例》修例將於最後一次大會交付大會恢復二讀和三讀。

議事規則委員會主席謝偉俊日前回應查詢時，表示周三取消會議多多少少影響會議進程，特別是原訂周三審議引入海外醫生的重要法案，相信下周大會有需要加長時間開會，「梁君彥應該計了數」，相信在本屆會期完結前可通過所有議程。