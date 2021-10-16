政務官投考者減3成料續跌　聶德權：在職公僕從思考角度評忠誠度

《施政報告》提到將按「能者居之」原則，檢視高級公務員的選拔聘任機制。公務員事務局局長聶德權今早（16日）在電台節目上表示，「能者居之」並非代表目前公務員無能力，但未來須符合多個條件，包括愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、敢於擔當及勤政為民。



他稱絕大部分職位均會由公務員內部晉升，包括常任秘書長，僅個別職位從外招聘，如公務員學院院長正同時進行公開招聘及內部選拔。政府建議明年中起，公務員招聘加入國安法考核，聶德權預料投考人數會下降，但不擔心會影響投考者質素，「最緊要搵啱人」。



「能者居之」不代表現職公僕「好唔掂」

聶德權稱，過去社會出現很多紛爭和內耗，有人為反對而反對，最近兩年情況尤其嚴重，政府推出新政策及修改法例的阻力很大，自中央制定《港區國安法》及完善選舉制度後，社會回復穩定，政治體制符合愛國者治港原則，香港進入新時代，聚焦發展經濟。

他說，首長級公務員是政府骨幹中的骨幹，要落實香港發展藍圖，需要選拔具遠見和能力的人士出任。他說，這不代表現時公務員表現「好唔掂」，「總有啲人較突出，有啲冇咁滿意」，強調公務員團隊專業高效，不過未來需要符合多個條件，包括愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、敢於擔當及勤政為民，亦要確保公務員選拔機制令隊伍更積極主動辦事。

從工作及思考評核政治忠誠度

被問到如何考核政治忠誠度，聶德權認為可從公務員具體工作及思考問題的角度評核，未來政府政策要考慮到國家發展大局，不能只考慮香港。他又指，目前公務員須宣誓及簽署聲明，已是一種公開承諾，亦會加強公務員有關「一國兩制」和國家安全意識培訓。

聶德權說，絕大部分公務員職位由內部晉升，例如常務秘書長一職，從公務員層面協助局長推行政策，過往公務員在不同政策局遊走，獲得的經驗具獨特性及專業性，認為現行政務主任職系安排合理。

AO投考人數五年間跌逾五成

公務員事務局8月起，將基本法測試及格成績列為入職條件，聶德權指，這確保投考者對基本法有一定認識，明年中亦會加設國安法考核，料同樣以選擇題形式考核。他認為要求投考者認識國家「好基本」，預期投考人數會下跌，但不擔心會影響招聘工作及投考者質素，「最緊要啱揾人」。他又提到，每次有大型社會運動後，投考公務員人數也會下跌，例如投考政務主任（AO）的人數由去年的1萬4千多人，下跌至今年的9,700多人，投考行政主任的人數同樣下跌約3成。

翻查資料，反修例風波前，18/19年度政務主任投考人數有15,101人；16/17年度更多達19,409人，相比今年的9,700人，五年間投考人數急挫超過一半。