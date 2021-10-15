第三針︱政府專家10.21討論落實時間　聶德權：拍板後將全力配合

世衛專家早前建議，接種科興及國藥的60歲以上人士，應接種第三針加強保護。特首林鄭月娥其後表示，短期內將邀請顧問專家開會，討論為特定群組接種第三針。專家顧問團成員之一、中大教授許樹昌確認，專家將於下周四（21日）開會，討論第三針接種的原則及落實時間。



公務員事務局局長聶德權出席活動時指，衛生防護中心轄下相關委員會短期內亦將開會，據他了解，過去曾進行相關研究，相信專家會結合本地數據、國際接種情況及世衛建議，作出進一步建議，包括哪類人士須接種第三針、或須於第二針後間隔多久等。



聶德權指，其他問題還包括首兩針打科興或復必泰，第三針又應該如何？他相信專家經研究及討論後作出建議，仍須政府下決定，局方其後會在接種安排方面全力配合。聶又提到除了第三針，70歲以上高危群組，現時接種率只有三成，認為鼓勵他們盡快接種同樣重要。

至於社區接種中心未來會否減少，聶指會檢討目前情況，以及評估12月後持續營運的需要，本月底或下月初對外公布。

政府修例增加專家免責條款

政府今日亦刊憲修訂《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，將有效期延長一年至明年12月23日，令科興及復必泰疫苗的認可期延長。發言人指「會參考本地專家意見及其他地方經驗，規劃下一輪疫苗接種計劃。」

修訂也增加了顧問專家委員會的法律免責條文，過往免責範圍包括就疫苗安全性、效能及質素，施加認可條件及撤銷認可提供意見。新修訂則加入為「指明目的而使用認可疫苗」，或相關接種者臨床事件提供意見，專家同樣可獲豁免承擔民事法律責任。