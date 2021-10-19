林鄭梯間跌倒　禮賓府設計暗藏風險？　政界：年紀漸長須特別小心

特首林鄭月娥昨晚（19日）在禮賓府跌倒，右手手肘輕微骨折，留醫一晚後，今早戴着手托出院。特首辦回覆傳媒指，意外在樓梯間發生，是不小心而跌倒。偶爾出入禮賓府的政界人士表示，印象中府內地板樓梯不少屬於拋光石材，認為可能暗藏安全隱憂。



不過，特首起居空間設在禮賓府二樓，即使是從政多年的行會成員都指未曾踏足。行會成員黃國健指，連接二樓的樓梯都比較寬闊，部份鋪有地氈防滑，估計林鄭是一時不小心絆倒，一般人「有時平地都會跌親」。



另一行會成員葉劉淑儀則稱禮賓府是舊建築，主樓又是兩層連地牢結構，有樓梯的居家環境「都幾危險」，自己年紀漸長，「有時上落樓梯都要特別小心啲。」



落成超過160年的禮賓府，是法定古蹟，回歸後用作特首官邸，是接待海內外政要和舉行重要公務及社交活動場所。（吳鍾坤攝）

特首起居設於二樓 政界人士鮮有踏足

落成超過160年的禮賓府，是法定古蹟，回歸後用作特首官邸，是接待海內外政要和舉行重要公務及社交活動場所。過往一年一度開放日，部份地面空間及花園都會讓市民參觀。

主樓入口處擺放國旗及區旗，是特首經常與訪客留影的地方，入口與內廊走道及宴會廳地面均採用拋光石材，部份位置鋪上地氈。曾任高官的行會成員葉劉淑儀指，地面樓層一般是用作宴會，例如春節酒會。主樓部份設有地牢形成三層結構，地牢用作工作會議室；二樓則是特首起居空間，但她至今未曾踏足。

+ 6

行會成員料林鄭跌倒不小心所致

行會成員葉國謙則指，印象中地面樓層很多是石面，認同可能存在風險，「不過特首住嘅地方（二樓）冇上過去」。他指曾經行過連接地牢的樓梯，並不覺得有「跣腳」問題，相信林鄭「都係自己唔小心，跣親機會大啲。」

另一行會成員黃國健表示，相比連接地牢的樓梯，上二樓的「靚啲同闊啲，多級啲嘅會有地氈防滑，（跣腳問題）應該唔嚴重。」他同樣認為林鄭「係一時唔小心」，笑稱一般人有時平地都會絆倒。

「過來人」謝偉銓：年紀大反應慢

立法會建測規園界議員謝偉銓去年曾於中環港鐵站樓梯跌傷，他稱不熟悉禮賓府樓梯設計，但據其所知府內不少地板都是用花崗岩、且打磨得很光滑，如加上天氣潮濕或是地面有水，會比一般地面更加危險。

謝較林鄭年長三歲，即將踏入67歲，他談及跌傷經驗：「可能係個人能力啦！一個唔留心就會（跌倒），後生仔反應就快啲，可以即刻扶住，我哋呢啲年紀大，反應就冇咁快，平衡力冇咁好，一唔小心叉錯腳就好危險。真係要慎行、慎行。」

葉劉淑儀笑稱年紀愈來愈大，平時都特別小心家居風險，提醒浴室廁所特別濕滑，尤其要小心。