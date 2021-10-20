水警殉職︱鄧炳強：8紀律部隊人員涉嘲諷被停職　循刑事方向調查

水警女高級督察林婉儀上月在反走私行動中墮海殉職，事後有網民在社交網發表嘲諷言論，以及惡搞改篇歌曲。在今日（20日）立法會會議上，有議員問到政府有否要求有關的網站營運商移除上述言論，以及立法禁止該類言論。

保安局局長鄧炳強回應指，對這些言論深感遺憾及憤怒、予以強烈譴責。他透露，有8名紀律部隊人員涉在網上發表嘲諷言論而被停職，執法部門會研究是否有刑事成份，如有會作拘捕及檢控，如無也會循紀律方面跟進。



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重申煽動罪可處理相關情況

建測規園界謝偉銓提到，去年1月及上月，分別有3名香港海關人員及1名香港警務處人員於海上執法期間不幸墮海殉職。據報，事後有人於網上發表冷血言論，對該等人員殉職幸災樂禍。他問到，會否檢視上述兩個部門在海上執法的策略、提升有關船艇的性能，以及加強執法人員的求生技能培訓和個人保護裝備，以提高執法效率及保障執法人員的生命安全；以及有否要求有關的網站營運商移除上述冷血言論、採取其他跟進行動、研究制定法例禁止發表該類言論，以維護執法人員的尊嚴。

鄧炳強表示，對有紀律部隊人員不幸殉職深感悲痛，事件更顯紀律部隊工作危險性，以及部隊上下堅守使命的精神。他指，十分重視遏止走私活動，各執法部門一直多方面、跨部門協調打擊，亦會與內地其他區域以及國際執法部門交換情報。

對於網上的嘲諷言論，包括一些嘲諷的改篇歌曲，鄧炳強表示深感遺憾及憤怒、予以強烈譴責，不論政治立場如何都不應以遇難事件作為嘲笑對象，現時法例上有若干條文可能有關，如《刑事罪行條例》第9、10條（煽動罪），如有犯罪可能，執法部門會採取適當行動，包括向互聯網供應商提出移除要求。

對紀律部隊人員嘲諷同事殉職感憤怒

謝偉銓追問指，留意到有紀律部隊成員都參與這些嘲諷言論，舉例指較早前有美軍批評美國撤兵阿富汗的行動，也需面臨軍事審訊，港府又會如何處置這些成員。鄧炳強透露，有8名紀律部隊人員因相關的網上言論被停職：「我對於有紀律部隊人員做這種行為感到失望和憤怒，我們紀律部隊很講求團隊精神，竟然有個別的人員對同事殉職發表這些言論，令我們對於他們是否在這個團隊繼續做下去出現懷疑。」

鄧炳強表示，會循刑事方向看看這些人是否有涉及罪行，如有會考慮拘捕和檢控，即使沒有也會循紀律方面調查。他強調，停職已是很嚴重的處分，代表如果查明對這些人員的指控屬實，相關人員會面臨嚴重後果。對於民建聯何俊賢關注可能也有其他公務員牽涉嘲諷言論，鄧炳強表示會向公務員事務局轉達。