陸頌雄稱國殤之柱是「反共垃圾」　鄧炳強：檢視是否涉刑事成份

支聯會上月通過解散，工聯會立法會議員麥美娟今日（20日）在立法會大會上提出口頭質詢，問到執法部門將如何跟進支聯會資金往來事宜，以及會否全面追究支聯會成員涉干犯顛覆國家政權、勾結外國勢力的罪行。

保安局局長鄧炳強指，特區政府一直依法辦事，無人可以凌駕法律，即使團體宣布解散不能抹走其成員所犯的罪行，有證據便會作出拘捕。他說，會爭取在本屆政府內開展《基本法》23條立法諮詢，研究立法時會一併檢視現行《社團條例》。

另一工聯會議員陸頌雄形容國殤之柱是「反共垃圾」，鄧炳強稱會檢視是否涉刑事成份。



鄧炳強表示，如果有個別組織從事違法活動，必定會追究刑事責任，尤其是危害國家安全的行為。他指，特區政府已根據《香港國安法》及有關實施細則，對支聯會採取一連串執法行動，並凍結物業、相關權益及銀行資產，由於執法行動及司法程序已展開，為免影響進一步的調查或將來需要的行動，目前不便透露詳情。

民建聯蔣麗芸問及能否在明年、香港回歸25周年前完成23條立法，鄧炳強說，23條立法以2003年立法建議作起點，需要參考國家及海外法例，並檢視過往兩年發生的事情立法，「好多場景有違法、唔啱嘅地方，依家法例可能有灰色地帶」，亦要進行公眾諮詢及解說工作，「做好法例好過草率咁做一個包含唔晒全部要嘅野」。他稱會盡快推動23條立法工作，爭取在本屆政府內展開諮詢。

鄧炳強：國殤之柱擺放地方不屬刑事範圍

工聯會陸頌雄批評國殤之柱是「反中反共」的圖騰，「呢個國殤之柱嘅垃圾，荼毒好多年青人，警方會唔會協助港大處理呢件垃圾，同執行相關法例防止反共反中嘅圖騰繼續危害國家安全？ 」鄧炳強回應指，會檢視國殤之柱是否涉及刑事成份，如有會跟進，但目前社會對國殤之柱的關注集中在港大是否容許擺放、律師行是否受到政治壓力等，不屬刑事範圍內。

自由黨邵家輝關注有港人在海外作出涉嫌違反《港區國安法》的行為，例如在揮動「港獨」旗幟等，港府會如何處理。鄧炳強指，《國安法》有域外效力，香港對海外違反《國安法》的行為有司法管轄權，只要有關人士返回香港，或身處與香港有司法互助協議的地方，政府便有機制可處理。