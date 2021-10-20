劏房租管︱石禮謙修正案遭否決　斥建制同僚「忘記咗係人民代表」

立法會今日（20日）召開大會，恢復二讀實施劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，至傍晚《草案》及多條修正案均獲得通過，然而由經民聯議員石禮謙提出的修正案則被否決。



石禮謙罕有砲轟其他不支持修正案的議員「忘記咗佢哋係人民嘅代表，忘記咗住劏房、籠屋嘅都係選民，忘記咗住劏房、籠屋嘅受罪太耐」。



經民聯石禮謙。（資料圖片）

修正案提出不適用情況 包括收樓重建地段

石禮謙提出的修正案，就租客有權享有「次租期租賃」的條文中，加入兩項不適用情況，包括「於擬重建地段上的建築物內的分間單位的相關租賃」、「已獲得建築事務監督發出拆卸工程圖則同意書內所指地段上的建築物內的分間單位的相關租賃」，以加快市區重建速度。

多名議員同意出發點 但技術上有保留

民建聯鄭泳舜發言指，支持政府提出的修正案，但稱經細心思考石禮謙的修正案，認同市區重建可改善市民生活，但認為由收樓到重建事成的年期較長，認為為劏房租客提供年期較長的「次租期租賃」權是有需要的，因此對石的修正案有保留。投棄權票的謝偉銓認同石禮謙的出發點，但認同政府指修正案存在技術和草擬問題，又反問為何政府不完善石禮謙修訂，質疑政府只是急於在本屆通過草案。

+ 1

石禮謙坦言，知道其修正案不會獲通過，「我知道今日唔會過（通過）」，因很多同事「都係聽政府說話」，直斥不支持修正案的議員已忘記他們是人民代表，「佢哋忘記咗佢哋係人民嘅代表，忘記咗住劏房、籠屋嘅都係選民，忘記咗住劏房、籠屋嘅受罪太耐」。

最終，石禮謙的修正案在分組點票下被大比數否決。地區直選方面，只有4名議員投贊成，包括新民黨葉劉淑儀、容海恩、無黨派謝偉俊及何君堯，分別有11名及1名直選議員投反對及棄權票，其中民建聯、工聯會投反對票，經民聯梁美芬未出席投票。功能組別方面，只有4人贊成，包括石禮謙及其黨友盧偉國、張華峰、吳永嘉，至於黨友林健鋒、劉業強缺席投票。