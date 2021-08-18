法援署就反修例案件批出4,290萬元　涉及311宗個案

前年反修例示威中，一名右眼受傷的女子（俗稱「爆眼女」）獲批法援挑戰警方索取其醫療報告的決定，且可自選大律師，但有傳媒報道指她已於去年9月離港，法援署成為建制派的圍攻目標，被質疑有濫用公帑情況。民建聯立法會議員葛珮帆、工聯會立法會議員陸頌雄，今日（18日）分別就法援申請狀況提出書面質詢。

政務司司長李家超表示，法援署就反修例事件相關的刑事案件共發出1,056張法援證書，涉及約4,290萬元、共311宗法援個案。另外在過去5個財政年度，涉及對訟人及法援受助人的撇帳金額合共達4,330萬元。



單一獲批個案最高金額130萬元

李家超指出，截至今年8月4日，法援署就反修例事件相關的刑事案件共發出1,056張法援證書，所支付的總法律費用約為4,290萬元，當中涉及共311宗法援個案，而其中支出最高法律費用的單一受助人法援個案數額約為130萬元。

他提到，《法律援助規例》第8(2)(g)條訂明，法援署署長可在受助人在香港以外地方連續逗留超過6個月的情況下取消其法援證書，但會考慮受助人長期不在港的原因、對受助訴訟的進度及使用公帑所造成的不利影響等因素。就議員提及的個案（即「爆眼女」）而言，法援署是於2020年9月7日批出法援證書，至該上訴案件於2021年2月5日在上訴庭進行聆訊時，相隔不足5個月的時間，因此該個案未達上述規例的法定時間（超過6個月）要求。

被問到撇帳問題，李家超指出，法援署會在已採取一切合適行動而仍未能收回欠款，及具備充份理據（例如對訟人沒有經濟能力支付訟費、強制執行法律程序的訟費遠超欠款而成功討回欠款機會不高等）的情況下，將欠款撇帳。於過去5個財政年度（2016-17至2020-2021年度），涉及撇帳對訟人及法援受助人的撇帳，總額約為4,330萬元，涉及835宗個案。