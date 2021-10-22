沙中線｜擔心東鐵線承受能力　陳恒鑌：港鐵需制定多項措施應對

經歷風風雨雨，港鐵沙中線預計工程的東鐵線過海段，預計將於明年6月至7月通車。民建聯交通事務發言人、立法會議員陳恒鑌表示，擔心通車後東鐵無法應付人流，呼籲港鐵盡快制定應對方法。



東鐵線12卡改9卡後已十分擠迫

陳恒鑌表示，東鐵過海段已延誤多時，由最初預計的2019年一路延後至2022年中，市民都有期待。但東鐵線由12卡車換成9卡車之後，平日已經十分擠迫，再開通直達金鐘的過海段的話，他關注港鐵能否應付如此龐大的人流。

屯馬線將與東鐵過海段於紅磡站交匯，陳恒鑌預期會有新界西的居民在紅磡站轉乘東鐵過海，令紅磡站形成樽頸，「到時倒瀉籮蟹，可能要等好多班車先可以過到海」。他說，這一點相信是東鐵市民很大的憂慮，港鐵要提出措施解決，例如加密班次，以及在特別時間加開特別班次，在路線中段開車以疏導人流。

港鐵有多條線路，有不同的票價基準。陳恒鑌表示，以屯馬線經驗，出現一些站票價較貴，另一些則較便宜的現象，新路線是否延續東鐵的票價收費基準，港鐵需要交代。

東鐵過海段施工期間多次爆出問題，包括土瓜灣月台、紅磡站月台都出現施工問題，而目前雖未有最終報價，但已肯定超支過百億元。陳恒鑌表示，沙中線令市民對港鐵的施工、監管能力出現質疑，希望港鐵吸取教訓，同時政府要考慮引入競爭，讓不同的營造者建設鐵路，減輕港鐵的壓力。他亦希望港鐵可以補償市民，通車後可提供優惠。

▼東鐵新9卡列車首日啟用情況▼



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倡推晨早優惠疏導人流

路段開通後東鐵線可直達金鐘，相信對沿線居民會很有吸引力，開通初期或會出現混亂。陳提出，路段開通初期要全面加密班次，指採用新訊息系統之後有能力加密班次。除了繁忙時間加開列車之外，陳亦建議採用優惠吸引乘客彈性上班，以疏導人流。

沙中線工程進入尾聲，但最終超支多少仍未交代，陳恒鑌希望港鐵公佈最終造價，讓市民清清楚楚。