屯馬線｜回顧沙中線工程連串醜聞　削牆剪筋　過海通車仍無期

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-26 09:59

屯馬線全線有27個車站，當中土瓜灣站和宋皇臺站為新車站，紅磡站亦有新月台讓屯馬線使用，惟3個車站於興建時都頻頻遇上問題，工程延誤致屯馬線須分期通車。 其中土瓜灣站被揭承建商私自削鋼筋偷薄牆壁，而紅磡站亦有分判商涉剪鋼筋爆發工程醜聞，宋皇臺站亦因考古工作令工程進度落後。屯馬線亦染上本港大型基建超支延誤的「風土病」，全線通車時間，由原來2018年12月推遲兩年半，造價亦飈升。 沙中線過海段工程未完工，東鐵過海至今仍通車無期，其中新站會展站在施工期間，曾被爆未有擺放足夠工字鐵撐住垂直牆；至於東鐵線更換信號系統，亦被《香港01》揭發系統有「帶錯路」問題，延遲5個月更換。港鐵至今仍正評估，過海段最新通車日期。 【屯馬線全線通車專題之三】

宋皇臺站宋元時期考古發現 港府花41億元保育

屯馬線的新站宋皇臺站，在2012年考古評估其間，曾挖出超過500個宋朝錢幣。古蹟辦要求擴大考古調查範圍，致車站建造工程一直停頓，2015年3月起才全面恢復。有關考古發現和保育工作，引致屯馬線工程額外增加41億元工程費用，更滯後約11個月，令通車時間一度延至2019年年底，後來港鐵以一連串追回進度後，曾把目標通車日期可提前至大約2019年年中。

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屯馬線將於6月27日全線通車。（港鐵圖片）

紅磡站工程醜聞致延誤 港鐵硬食20億元補救

然而，2018年5月《蘋果日報》揭發紅磡站工程有問題，涉及工人在地盤內剪短鋼筋指控，後來續揭發港鐵及承建商禮頓未有妥善保存工程檢測紀錄，重創公眾對港鐵工程的信心。政府成立獨立調查委員會，指出工程中大量螺絲帽未有接駁不能接受，港鐵亦鑿開紅磡站月台檢視鋼筋接駁情況，並訂出加固方案，有關補救措施涉及的20億元全由港鐵承擔，並於2020年6月完成，目標通車日期再延至2021年底，最終預計6月27日（周日）通車。

土瓜灣站曾出現削牆工程問題，涉兩幅牆共3個位置。（港鐵報告）

▼屯馬線土瓜灣站▼

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土瓜灣站承建商擅自削走鋼筋偷薄牆壁

紅磡站工程持續在社會發酵期間，土瓜灣站亦再爆出月台近樓梯的混凝土牆，部分鋼筋被削走，指是承建商三星及新昌因在澆注混凝土期間模板鼓起，令混凝土牆身過厚，修整時在兩幅牆共3個位置，未獲批就移除鋼筋，並令兩幅原來200毫米厚的內牆，削薄至175毫米至180毫米。

港鐵就土瓜灣削牆的報告中指出，有港鐵的監督人員曾留意到鋼筋被移除，但無匯報，當時港鐵表示會就此展開紀律程序。

會展站工程頻爆醜聞 附近曾有嚴重沉降

除了屯馬線的3個車站有工程問題，沙中線過海段亦問題連連，由禮頓及中建任承建商的會展站，挖掘工程支架出現問題，立法會議員田北辰引述前線工程人員指，工程期間未有擺放足夠工字鐵撐住垂直牆，以防倒塌。另外亦被揭發連續牆模板調轉底面安裝，港鐵當時解釋，是分判商對設計圖有誤解，港鐵亦未有發現錯誤，令兩塊連續牆模板按錯誤施工圖則施工。同時，會展站的挖掘工程亦曾超出可容許的深度，造成附近嚴重沉降。

會展站地盤亦屢次出現戰時炸彈，需要暫停工程，先由警方處理，亦影響工程進度。

過海段通車時間一改再改 新信號系統遭踢爆「帶錯路」

硬件問題外，東鐵線本打算於去年9月使用新信號系統，為過海段做準備，惟被《香港01》發現，系統於演練期間疑出現「帶錯路」問題，而在新系統投入服務前一日急煞停。港鐵調查結果指出，軟件運作出現「重複設定行車路綫」問題，有可能導致列車在分線行駛時，錯誤跟隨上一列車行駛的路段，而要軟件供應商糾正問題，令更換信號系統的日期推遲了約5個月，至今年2月6日才轉用。

事件亦導致東鐵線過海段有機會未能如期在明年首季通車，港鐵早前表示，正在實施追回進度措施，需時再評估通車日期。

▼屯馬線紅磡站▼