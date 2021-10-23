專訪︱鄧炳強：青年受假新聞鼓動上街終受害　政府難設記者發牌制

政府正研究立法打擊「假新聞」，多次與記協隔空駁火的保安局局長鄧炳強表示，記者應否「發牌」受規管，應由傳媒行業自行決定，若業界不同意，政府亦難以主動設立記者發牌制度。鄧炳強指，整個社會都是假新聞受害人，有青年人受誤導而上街，若當初及早消除、澄清假消息，「可能唔會咁多年輕人受害，仲要被警察拉」。



指「人人是記者」政府難協助採訪

特首林鄭月娥月初曾表示，對記者應否「發牌」規管無特定看法，但反問「記者發牌係唔係一個咁嚴苛嘅要求？」鄧炳強接受《香港01》專訪時表示，應由記者決定行業應否受規管，「如果你覺得唔使受規管，即係『任何人都係記者』，而家都係咁情況，記協都話『任何人都係記者，13歲都係記者』，當政府真係想協助記者採訪，13歲又係記者，一啲攞住鏡頭影住女性執法人員評頭品足嘅人又係記者，咁應該協助邊啲人呢？我哋協助唔到喎！」

他重申應由傳媒行業介定何謂「記者」、是否須「發牌」，政府難以主動訂立記者發牌制度，「如果行業都唔認同，要推行係好因難」。記協早前曾否認提倡「人人做記者」。

「整個社會都是假新聞受害人」

鄧炳強指，「假新聞」一般指虛假事實陳述，立法打擊是其中一個選項，目前由民政事務局研究，保安局會全力協助。他形容，整個社會都是假新聞受害人，舉例指「831太子站打死人」、「沙嶺公墓死屍全部被執法部門謀殺」、「新屋嶺性侵」等，全部都是假新聞，「鼓動咗好多人出嚟（上街），我哋調查案件時問返青年人『點解你出嚟』，佢哋話因為執法部門殺咗好多人，梗係要出嚟，但呢啲全部係假新聞。」他認為，若當時及早澄清或消除這些假新聞或消息，「可能唔會咁多年輕人受害，仲要被警察拉。」

對於多次與記協隔空爭辯，雙方會否會面溝通，鄧炳強稱「睇唔到有咩需要同佢傾」，質疑記協不能代表大部份記者。中大新聞與傳播學院教授李立峯曾撰文指，假新聞氾濫的根本原因，是人們對政治和社會制度失去信任，鄧炳強批評是本末倒置，正正因為太多假新聞，令市民不信任政府，亦孕育市民不守法意識。