專訪｜鄧炳強：研23條是否設陪審團　竊密罪傳媒無豁免

任期只餘下8個月的本屆特區政府，積極推展《基本法》第23條立法工作，保安局局長鄧炳強接受《香港01》專訪時表示，正研究23條是否須設立陪審團，目前未有定論，亦會參考國安法及23條兼容性，研究是否訂立指定法官制度，處理23條案件。

鄧炳強又指，23條包涵的「竊取國家機密罪」，傳媒不會有豁免，他質疑「記者」難以定義。曾批評「黃色經濟圈」的鄧炳強，不時光顧撐警茶餐廳，他形容幫襯「支持正義和政府」的餐廳是理所當然。



研23條立法加入間諜罪

2003年，時任保安局局長葉劉淑儀主理的23條立法，草案訂明被指控干犯叛國、分裂國家、顛覆、或煽動叛亂中煽惑他人干犯叛國、顛覆、分裂國家等罪行的人士，將由陪審員審訊。不過，去年訂立的《港區國安法》，第46條訂明律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素等，發出證書指示相關訴訟毋須陪審團，首宗國安法案件、唐英傑案便不設陪審團。

鄧炳強在訪問中表示，保安局正在研究陪審團問題，未有定論，強調需整體考慮，「如果你話我『不排除不設（陪審團）』，當然唔係錯，但唔係我原意。」至於23條會否仿傚《國安法》設指定法官，他稱要研究《國安法》和23條立法的兼容性，有哪些地方可互相參考。

鄧炳強又指，23條七個罪類中，「竊取國家機密罪」涉及間諜罪，但範圍相對較窄，過往集中入侵軍事設施，未包涵過去兩年發生的事情，包括有人發動「顏色革命」，「有外國勢力的代理人去鼓勵及煽惑其他人反社會、危害社會，攬炒甚至港獨行為。」他舉例指，有前外國情報人員在壹傳媒創辦人黎智英的報館工作，從而引誘他人勾結外國，「這個人是不是間諜呢？我相信大家心裡有數。」

2020年8月10日，警方拘捕黎智英後，派過百警力到壹傳媒大樓搜查。（羅君豪攝）

披露董建華入院屬「國家機密」？ 鄧：要看一連串因素

至於如何定義「國家機密」，他指違法行為一定有兩個元素，即行為及意圖，要有足夠證據合符兩個條件，才可檢控。被問到近日有報道披露全國政協副主席董建華入院，是否屬於「國家機密」，鄧炳強稱不能簡單評論，「要睇當時社會情況係點，你喺咩情況下攞到資料？你用咩方式去賣？對社會有咩影響？立心係點？要睇一連串（因素）先知道係咪犯罪。」

過去一直有人形容香港是「間諜之都」，鄧炳強指，在複雜國際政治環境下，「如果我話世界大都市無間諜，你都唔信啦」；又指不可能做到「間諜清零」，「世界上任何罪行都唔係立法後就無晒，係咪有盜竊罪就無人偷嘢？只不過令執法更有效。」

指2003年「無媒體違法」 現時難界定記者

當年23條立法，政府為記者收窄「竊取國家機密罪」適用範圍，傳媒披露官方機密可以公眾利益辯護。鄧炳強指，無人在法律之上，「唔係話做呢個職業就唔算數」，又質疑「記者」定義模糊，「究竟邊個係記者？咩係記者？一個13歲小朋友，記協都話係記者，你都介定唔到。係咪是旦一個人行出來，話自己係記者、網媒，就可以做咩都得？」

他指2003年「無一個媒體係違法」，但現在《蘋果日報》高層被警方國安處控告勾結外國勢力，「事實擺在眼前，有媒體利用其角色從事危害國家安全行為，所以需要小心處理。」

諷林鄭跌倒屬煽動？ 鄧：純粹嘲諷未到此階段

上月有水警追捕走私客時殉職，有網民改歌諷刺，鄧炳強當時指會研究23條立法加入煽動仇恨罪項；近日有網民嘲諷特首林鄭月娥跌倒手肘骨折，又是否屬於煽動對政府仇恨？鄧炳強指，每個人都可贊成或反對政府，「唔同意政府意見，絕對無問題。但如果你目的唔係畀意見，而是刻意去煽動他人對政府仇恨，係有行為和意圖，就有機會犯法。如果你純粹嘲諷形式，我又睇唔到會去到呢個階段」，強調要逐件事情判斷。

只要你內心真係想煽動、危害國家安全，你點樣隱藏我都會搵到證據。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強指，《國安法》立法後仍有「軟對抗」行為，有人用經濟行為鼓吹反政府。（廖雁雄攝）

常光顧撐警茶餐廳 鄧：支持正義理所當然

鄧炳強早前批評有人搞「顏色經濟」，以經濟詞彙包裝政治運動，他指《國安法》立法後仍有一些「軟對抗」行為，有人用經濟行為鼓吹反政府，但需要有實質證據才可檢控。被問到經常光顧撐警「藍店」茶餐廳，是否支持另一種「顏色經濟」？鄧炳強稱：「咁我去好多茶餐廳嘅，當然你講嗰間我會去，因為我覺得啲嘢好食，啲人好友善.....如果我去支持一啲正義、支持政府嘅嘢（餐廳），係理所當然，但如果支持分裂、支持危害國家安全就唔得。」