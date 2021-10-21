專訪｜鄧炳強以中大校友看暴大、暴大人之名：唏噓、唏噓、又唏噓

前警務處處長鄧炳強6月底升任保安局局長已近四個月，他在接受《香港01》專訪時，對母校中文大學在2019年反修例風波時經歷一劫，又有數名師弟妹近日被重判，他最大感受是「唏噓」兩個字：唏噓有人叫中大做「暴大」，唏噓有人自詡「暴大人」，唏噓兩個學生會要解散，唏噓有人認為註冊社團會比解散更困難。



保安局局長鄧炳強說，作為中大畢業生，斥責有人自謬詡「暴大人」，認為應覺得羞恥。（廖雁雄攝）

2019年11月中文大學爆發激烈警民衝突，二號橋成了主戰場，示威者汽油彈與警方催淚彈橫飛，由日對戰到夜。5名被捕的中大學生參與暴動等罪成，在本周二（19日）各被重判監禁近5年。

「呢啲學生都係受害人 俾人煸動出嚟」

鄧炳強1987年中文大學社工系畢業後投身警隊。被問及中大之役，他稱感到傷感，「我覺得受害嘅除咗社會，呢啲學生都係受害人。當其時有啲立心不良嘅人煸動佢哋出嚟，呢啲（學生）可能本身諗住一匡熱誠嘅人，俾人哋煸動咗出嚟，做出啲嚴重暴力及違法行為。」

你睇返當時行為真係好過分，包括成個大學站打到爛晒、頽垣敗瓦；成個二號橋，佢哋掟汽油彈燒到好離譜；成條吐露港公路，俾佢哋射箭、掟汽油彈，危害一啲無辜市民，我都覺得佢哋都要為自己行為負責。 保安局局長鄧炳強

2019年11月，中大二號橋警民衝突

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保安局局長鄧炳強稱希望被囚的年輕人，可重建正確人生觀和守法意識。（廖雁雄攝）

盼在囚年輕人有正確人生觀、守法意識

包括該五名中大生，在監獄裡，還有不少10多至20多歲的年輕人，都因為被裁定在2019年風波中有違法行為而入獄。鄧炳強說，法治一定要彰顯，「犯咗法嘅，我哋有證據一定要檢控。」他認為更需要扭轉他們對法治思想，「在囚人士特別係年輕人，犯咗黑暴入咗去，我哋亦都希望有更生機會，包括在囚期間我哋會提供一啲服務畀佢哋，令到佢哋有正確人生觀，教育返守法意識，甚至乎認識中國歷史、認識返國家，從而唔會咁易俾人煸動做出危害國家嘅事。」

在2019年的時空，有人叫中大大學做「暴大」，鄧炳強為此感到唏噓，「點解你會以為作為『暴大』會係好叻、好開心嘅嘢呢？我覺得呢個應作羞恥嘅事！」

我睇返2019年時，就係有啲暴徒入去燒爛晒大學嘅嘢，汽油彈掟到周圍都係，亦都喺大學入邊製造幾千個汽油彈，校巴燒晒，好多學校設施都破壞晒。但仲係以「暴大人」覺得好光榮，係好唏噓，守法意識去咗邊呢？ 保安局局長鄧炳強

學生會拒註冊、寧解散 反問「做返合法嘢都咁困難？」

中大學生會宣布停止運作，校內聯合書院學生會稱要解散，原因都是反對校方要求獨立註冊為社團，「我亦都覺得係唏噓。既然你係想為學生提供服務，或者追求自己理想，點解連登記做返合法嘅嘢都咁困難呢？係咪即係你假設咗違反就做到；唔違反，學生會就做唔到？我覺得呢個思想係唔應該，同咪好唏噓！」

鄧炳強6月底上任保安局局長已近四個月，已適應新崗位及新工作。（廖雁雄攝）

立法會無反對派 相信現可大膽一些

由一個紀律部隊首長，變為統領六個紀律部隊，鄧炳強說已適應新崗位、新工作，由以往「自己搞掂部門」，到與不同政策局合作都沒有問題，例如在抗疫方面，紀律部隊協助追蹤病源。

對於立法會不再有「反對派」，他認為可有助政府推動長逺政策，解決土地及房屋問題，正如一份施政報告提出的目標，「依家可以諗長遠啲嘢，因為以往（會）通過唔到。依家有機會，因為涉及土地發展，需要法例修改。」

以往有反對派議員喺度，係會令到你政府無效率，好多民生好嘅嘢，令你搞唔掂。社會咪好多冤氣，咪發洩政府度，所以我覺得係好無道德！ 保安局局長鄧炳強

他同意政府作為可大膽一些，政府也很清楚房屋土地是其中一個重點，「呢個唔係我研究範疇，但我作為政府成員，呢個好基本道理都懂嘅！」