英外相關注區議員被DQ　中國駐英使館：香港民眾及國際充分支持

過去數月，因政府修例要求區議員宣誓觸發辭職潮，至近日全數區議員完成宣誓，共49人被褫奪資格。區議員數目由上任之初479人銳跌至151人，離任的全部來自民主陣營。
英、美、澳及歐盟先後發聲明關注事件，英國外相卓慧思對香港的公民社會及異見日益受限表達深切關注。中國駐英大使館發言人，敦促英國停止利用涉港問題進行政治操弄，強調香港已經回歸，堅決反對英國干涉中國內政，一再就香港事務說三道四。
Increasing restrictions on opposition voices & civil society in Hong Kong are deeply concerning:— Liz Truss (@trussliz) October 21, 2021
➡️ 55 democratically elected district councillors disqualified & 250+ pressured to resign 🗳️
➡️ Trade unions forced to disband 👷
➡️ 🇬🇧 calls on HK Gov to uphold freedom of speech
駐英使館：執行規定有利推動民主政制
卓慧思早前發聲明，指深切關注逾300名民選區議員被DQ或受壓辭職，多個工會被迫解散，呼籲港府維護言論自由。大使館今（23日）以答記者問形式出稿，指完善選舉制度並執行有關規定，落實「愛國者治港」原則，有利於更好地堅持和完善「一國兩制」，推動香港民主政制健康發展，更好保障港人各項權利自由，確保長期繁榮穩定。
發言人又指，這些舉措得到「香港民眾和國際社會的充分肯定和支持」。
多國發聲明關注區議員被DQ 港府強烈譴責 外交部斥唯恐香港不亂新界西區議員宣誓無效被DQ 澳洲外長：損害香港民主英國外相稱深切關注香港多名區議員遭取消資格區議員宣誓︱原定昨日宣誓 梁錦威：儀式已被取消直至另行通知新東16區議員DQ日離任 任期縮短開支額同減 李志宏料須歸還12萬經宣誓區議員剩151人 泛民由佔8成減至4成 每百人僅16個生還