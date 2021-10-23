英外相關注區議員被DQ　中國駐英使館：香港民眾及國際充分支持

過去數月，因政府修例要求區議員宣誓觸發辭職潮，至近日全數區議員完成宣誓，共49人被褫奪資格。區議員數目由上任之初479人銳跌至151人，離任的全部來自民主陣營。



英、美、澳及歐盟先後發聲明關注事件，英國外相卓慧思對香港的公民社會及異見日益受限表達深切關注。中國駐英大使館發言人，敦促英國停止利用涉港問題進行政治操弄，強調香港已經回歸，堅決反對英國干涉中國內政，一再就香港事務說三道四。



Increasing restrictions on opposition voices & civil society in Hong Kong are deeply concerning:



➡️ 55 democratically elected district councillors disqualified & 250+ pressured to resign 🗳️



➡️ Trade unions forced to disband 👷



➡️ 🇬🇧 calls on HK Gov to uphold freedom of speech — Liz Truss (@trussliz) October 21, 2021

駐英使館：執行規定有利推動民主政制

卓慧思早前發聲明，指深切關注逾300名民選區議員被DQ或受壓辭職，多個工會被迫解散，呼籲港府維護言論自由。大使館今（23日）以答記者問形式出稿，指完善選舉制度並執行有關規定，落實「愛國者治港」原則，有利於更好地堅持和完善「一國兩制」，推動香港民主政制健康發展，更好保障港人各項權利自由，確保長期繁榮穩定。

發言人又指，這些舉措得到「香港民眾和國際社會的充分肯定和支持」。