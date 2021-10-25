鄧炳強：無疫情並符合《公安條例》下　市民可進行示威遊行

保安局局長鄧炳強今日（25日）出席灼見名家周年論壇時表示，看不到和平守法的示威有任何問題，只要沒有疫情並符合《公安條例》要求，市民可進行示威遊行，當局會為示威遊行申請進行風險評估，作出相應措施保障公眾安全。



稱須平衡國家安全及公眾秩序

鄧炳強指，香港集會遊行自由受《基本法》及《港區國安法》保障，但權力並非必然，需要平衡國家安全及公眾秩序，「和平守法的人示威我睇唔到有問題。」他說，香港過往亦有十萬人以上的和平示威，只是前年起有人「搞事」，當局會做好風險評估。

他續指，希望盡快進行《基本法》23條立法，又否認2003年立法建議的部分修訂「唔算數」，只是要因時制宜，2003年與現時社會分別很大，「如果03年同香港市民講有國家安全風險大家唔會信，所以先導致有大型群眾活動」，至近年看到有清晰的國家安全風險，強調特區政府並非完成立法責任便可以，而是要回應過去發生的事情，詳細研究每個場景。

鄧炳強又批評，有人利用文化滲透，誘導年輕人反政府，採用暴力，甚至引發「孤狼式襲擊」，點名舉例指言語治療師總工會早前發佈「羊村」系列繪本，涉嫌違反《港區國安法》一事。

民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成認為，下任特首需要符合港澳辦主任夏寶龍提出的五個善於，又指出按過去一年立法會辯論情況，議員發言有不同意見，不存在意見一致的問題，不可能是「清一色」。