選管會五招防投票、點票再甩轆　馮驊拒回應建制抨擊｜立法會選舉

立法會換屆選舉將於十二月舉行，鑒於選舉委員會界別分組選舉早前出現「龜速點票」等嚴重「甩轆」情況，外界關注選管會有何措施防止在立法會選舉再次出現亂象。

選管會今（25日）公布立法會選舉指引，提及多項改善措施，其中投票時間延至8時半展開，讓票站人員有更多時間準備電子選民登記冊系統等設備，同時在採用光標機點票的選委會界別，投票站將提供光學標記閱讀機，供選民檢查選票是否已選取40名候選人。



1. 直選、功能組別沿用人手點票等舊安排

今年九月舉行的選委會選舉採用光學閱讀機設備點票，選舉結束後，來自五個票站的選票須先運送至會展中央點票站點算，工作人員須先把來自五個票站、共十三個界別的選票，按個別界別分組分類，方能開始點票，點票其間出現光標機「卡紙」等情況，最終4千多張選票，共耗逾14小時才完成點票。

馮驊今指，上述情況不會在立法會選舉重演。他解釋，地方直選和功能組別選票均以人手點算，與過往立法會選舉點票安排一致。他指，功能界別選票在投票結束後，將運至中央點票站點算，由於是次界別分組選民只須揀選一名候選人，加上以人手點票，情況與選委會選舉有異。

2. 選委會界別用光標機點票 入票箱前先入機檢查選票

新增的選舉委員會界別將採用「全票制」，該界別的選民在選票上投選的候選人數目，必須不多於亦不少於這界別的議員數目，即40位，並會採用光學標記閱讀機進行點票。

馮驊表示，為免選民因誤選多於或少於40人而導致該選票無效，選舉委員會界別投票站內將提供光學標記閱讀機，供選民檢查選票上所選取的候選人是否40名。馮驊表示，鼓勵選民先使用光學標記閱讀機確認準確後才放入投票箱，強調光學標記閱讀機不會記錄或點算選票上的選擇。

3. 縮短投票時間 讓票站人員準備電子選民登記冊等設備

馮驊指出，因應今次立法會換屆選舉會採用電子選民登記冊系統及其他改善措施，為讓投票站工作人員有更多時間為相關設備，包括數據網絡連接的設置，進行最後檢查，投票時間會由以往的上午七時三十分至晚上十時三十分（共15個小時），更改為由上午八時三十分至晚上十時三十分（共14小時）。

4. 若文件不齊全將如常點票 除非影響開箱點票

選管會在選委會選舉報告提到，在點票當晚，在接收投票箱、選舉文件和物資上，投票箱運到中央點票站後，中央點票站工作人員發現，投票站工作人員填寫選票結算表時出現錯誤，收納選舉文件和物資的過程亦有遺漏，故要待點票站工作人員更正錯誤或補漏拾遺，才開始開啟投票箱的程序，導致花長時間處理。

馮驊今在記者會上明確指，在文件不齊全的情況下，除非影響到開箱點票，否則會採取「一路處理、一路點票」的處理手法，形容「（文件）填咗填得唔啱，可以改返」。

5. 防早上再現「人龍」 票站主任將靈活調配發票櫃枱

在選委會選舉當天，早上出現排隊「人龍」，報告指原因是發票櫃枱工作人員未熟習新系統運作，令流程較慢，同時投票人對新安排有較多查詢，部分人錯誤填劃選票，需時解釋和更換選票等。

選管會表示，在政府資訊科技總監辦公室及電子選民登記冊系統技術諮詢委員會的協助下，是次立法會換屆選舉投票站會使用電子選民登記冊系統發出選票，以期令發出選票工作更有效率和準確。選民進入投票站後，會被指示到其中一張發票櫃枱領取選票。投票站工作人員在查看選民的香港身份證後，會使用平版電腦掃描有關人士的香港身份證，以核實該名人士是否已登記選民獲發的選票種類。

選管會續指，為確保發票準確，有關選民可在發票的過程從系統顯示屏觀察其姓名、部分身分證號碼和獲發的選票種類。為確保投票保密，電子選民登記冊系統只會記錄發給選民的選票數目、種類及選票發出的時間，但不會記錄發給該選民的是哪一張選票，投票站內亦不會有任何人臉識別裝置。同時，在顧及投票站的秩序及整體情況下，投票站主任會靈活調配發票櫃枱，以期令發票櫃枱得以充分運用，加快分流選民到發票櫃枱領取選票，從而減省整體的輪候時間。

投票站外設立兩條隊伍，一條供有需要人士（即年滿70歲或以上人士、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士）使用，另一條供其他一般人士使用。投票站內會備有座椅，供有需要人士坐下休息，稍後才到隊伍輪候領取選票。

選管會主席馮驊。（資料圖片）

馮驊：電腦係一個盒嚟，你睇唔通佢

被問到會否再就選委會選舉亂象道歉，馮驊指出，他在點票當天「已代表所有人道歉」，又指選管會是監察和管理選舉安排，若選舉安排有誤，選管會一定有責任，因此選管會已就選舉出現情況作初步交代，又指選舉採用新設備「一定有問題」，尤其是電腦，形容「佢（電腦）係一個盒嚟，你睇唔通佢嘛。」

對於有建制派議員要求政府撤換馮驊，馮驊指選管會主席須由高等法院法官出任，對制度和人選問題無補充。