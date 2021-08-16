民陣解散｜葉國謙稱標誌「反中亂港」遊行成歷史　前召集人嘆悲傷

民間人權陣線昨天（15日）正式宣布解散，港區人大代表、行政會議成員葉國謙今天（16日）接受電台訪問，形容民陣是「反中亂港的龍頭大哥」，民陣解散反映在《國安法》下，「反中亂港組織」不再有活動空間，標誌大型「反中亂港」遊行將成為歷史。

曾任民陣召集人的楊政賢指，民陣解散正正反映在《國安法》下，政府希望殲滅所有反對聲音，令人感到悲傷和沮喪，指在民陣成立之前，每個團體、組織也是透過個別個體努力，就不同議題發聲，故認為公民社會不會因民陣解散而消失。



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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葉國謙稱民陣成員團體 均是「反政府、反中央」

葉國謙在《香港電台》節目《千禧世代》稱，民陣解散反映該組織過往十多年的所作所為，已走到窮途末路、大難臨頭的境地，指民陣本身就是「反政府平台」，四十多個成員團體也是反政府、反中央的組織。葉國謙認為，從種種跡象顯示，「反中亂港」組織在《國安法》下不再有活動空間，亦標誌「大型反中亂港遊行」將成歷史。

葉國謙在《香港電台》節目《千禧世代》稱，民陣解散反映該組織過往十多年的所作所為，已走到窮途未路、大難臨頭的境地，指民陣本身就是「反政府平台」。（梁鵬威攝）

楊政賢指民陣過往發揮議程制定功能

曾於2013年至2014年擔任民陣召集人的楊政賢相信，民陣要作出解散決定是非常不容易。他指，民陣過往發揮著議程制定的功能，形容過往民陣舉辦的七一、元旦遊行也是標誌性，又指民陣過往遊行的主題非常多元，土地、勞工、性小眾等議題也可充分表達，「民陣嘅遊行門檻相對低，不同光譜和領域嘅市民都可以參與。」楊政賢認為，在政治高壓環境下，公民社會或須以更高創意和靈活的方式表達民意，但短期內無法複製民陣過往高調的範式。

楊政賢（右二）。（資料圖片／陳雯慧攝）

葉國謙指日後仍可有大型遊行 但不能「反中亂港」

過往民陣發起遊行後，政府也會發聲明稱尊重市民意見，警方指出遊行申請及配合遊行安排。楊政賢提到，在他擔任召集人期間，即使民陣未入紙申請遊行，警方已派出警民關係科與他們溝通，又指監警會每年也會邀請民陣交報告和諮詢。被問到「反中亂港」指控與過往政府對待民陣的做法有否矛盾，葉國謙認為並無矛盾，強調政府會尊重任何聲音，批評民陣過往正正發起大型活動，令大型人群聚集，讓「暴徒」作出「私了」等行為，又斥民陣「明顯不是口中嘅和理非」，實際令社會造成更大分化。

至於日後會否再無大型遊行，葉國謙認為，只要遊行、集會並非「反中亂港」，只是表達訴求和意見，也可繼續舉行，強調集會、遊行自由均會受《基本法》保護和尊重，若有人因此選擇移民，他會尊重。

葉國謙批評，民陣的組織表面上很鬆散，但「背後好多外國勢力引入」，財雄勢大，又形容民陣「組織策劃能力之強，裝備之優良，大家都見到，民陣角色並不簡單，其實係反中亂港的龍頭大哥」。對於多度被指受外國勢力操控、收受外國資金等指控，楊政賢明言：「肯定無」，強調民陣是紮根香港的組織，譏諷有人總是不能相信香港會願意犧牲個人福祉，「真係對香港人嘅侮辱」。

▼2019年七一遊行▼

