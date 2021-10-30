立法會選舉 ‧ 首日提名｜盛智文戰選委界別　願助溫和泛民取提名

立法會選舉提名期今日（30日）開始，10個地方選區均按區安排就近地點提交報名，而選委會界別及大部份功能組別，參選人均須要到政府總部交表。



蘭桂坊集團主席盛智文、經民聯主席盧偉國及打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明早上率先到政府總部遞交提名。盛智文及陳月明參選選委會界別；明報出版社總經理蘇惠良，則報名參選體育、演藝、文化及出版界。



盛智文說他獲得15人提名，今次參選是為了香港好，希望盡快解決劏房等房屋問題，又呼籲溫和民主派參選。陳月明則稱，作為北部都會區的一份子，希望參選服務國家和市民，自己在每個選委界別各取得2至3人提名。



盛智文說，立法會工作因拉布停滯多年，現時經過選舉改制，議會由愛國者主導，能有效通過法例，認為是合適時機參選。他指出，新一份《施政報告》是香港近來最好的一份《施政報告》，希望可在議會落實相關政策。他呼籲溫和民主派參選，又稱如民主派取得提名有困難，他會盡一切能力協助。

陳月明獲劉國勳、劉業強提名

陳月明在立法會議員劉國勳及劉業強陪同下報名參選，她稱對新選舉制度下的「首場選舉」感到非常開心，認為自己責任重大，2019年她當選為首位女性鄉事委員會主席，這些經驗鼓勵她參選。劉國勳則指，他和劉業強均提名了陳月明，不清楚其他非建制派是否取得足夠提名，強調只要是愛國者，他希望不論非建制或民主派也會參選。

明報出版社總經理出戰體演文出界

明報出版社總經理蘇惠良，則報名參選體育、演藝、文化及出版界，他說已取得25個提名入閘，今次參選希望藉立法會平台為業界爭取更長遠發展的策略，投入大灣區建設，他會鼓勵業界了解國情，打造香港成為中外文化藝術交流中心。他自稱是獨立候選人，事前沒有與中聯辦溝通，「提名都係每一個去搵」。

商界（第三）選委、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然，報名參選選委會界別。他認為，香港發展經濟的同時須達至惠民，希望擴闊本港年輕人視野。他透露取得十多個提名，包括大律師馬耀添及其他中資機構代表，形容爭取提名過程頗順利。

現屆議員盧偉國競逐連任功能組別工程界議席，預期今屆競爭激烈，但他稱2012年參選時已面對4名候選人、2016年有3個候選人，一向習慣在競爭激烈的情況下進行選舉工程，會全力以赴。他說，自己獲200個業界人士提名，當中12人是選委。他又稱，每次選舉除面對工程業界選民，社會各方面的支持也非常重要，承認曾與中聯辦交流意見。

+ 6

林琳戰選委會界別 提名全來自黨外

昨日率先公布18人參選名單的民建聯，全數10個地方選區直選均派人出戰。主席李慧琼出選「老巢」九龍中，今早到九龍城政府合署遞交提名及報名。她稱九龍中是自己從政起步點，自1999年起當選土瓜灣區議員，一直到現在。

李慧琼指新制度下，要在「愛國者治港」原則下選賢任能，質量並重，認為對參選人的要求更高，她的競選口號是「革新求變、團結向前」，認為是時代的要求，未來會推動解決長期累積的問題，推動政府改革行政架構和文化，加強問責性；大刀闊斧破解土地房屋難題，完善社會再分配。

該黨林琳則現身政府總部，報名參選選委會界別。她形容取提名過程辛苦，但最終取得超過所需數目，提交了17個提名，全部是非民建聯成員。被問到有否收到中聯辦祝福，林琳稱：「我收到Daddy、Mammy同老公嘅祝福。」

+ 9

全國青聯謝曉虹對壘陳勇：冀製造良性競爭

全國青聯委員謝曉虹參選港區人大、政協及全國性團體代表界別，將與民建聯港區人大代表陳勇對壘。謝曉虹稱自己從事青年工作，亦曾參選區議會，希望把握機會為青年發聲。她形容陳勇是很好的前輩，從事地區工作多年，這次參選希望可製造良性競爭，促進選舉競爭性。

經民聯立法會議員林健鋒代表香港總商會競逐連任商界（一）。他說過去兩年香港渡過不平凡的日子，他提出有助工商界渡過困境的建議，包括百分百借貸擔保計劃等。被問到該界別會否出現競爭，他表示香港是開放社會，有競爭是好事，最終會否有競爭留待提名期完結後揭曉。

團結香港基金高級副總裁黃元山報名參選選委會界別，表示過去六年在團結香港基金進行不同政策研究，包括土地房屋、創科等，看到香港很大優勢，同時面對深層次問題，需要社會團結，希望將政策研究的經驗帶入議會，推動香港轉化，讓市民安居樂業，共享繁榮。

+ 7

吳秋北西灣河造勢 多個閩潮同鄉社團站台

派出9人名單參選的工聯會，會長吳秋北披甲角逐港島東直選議席。他今早報名參選，並在西灣河東區法院大樓附近海傍舉行造勢活動，站台的包括參選選委會界別的麥美娟、重回功能組別勞工界的郭偉強、前港島區立法會議員王國興，以及多個多個福建、潮洲同鄉社團組織。

麥美娟稱這次吳秋北擔大旗接受直選洗禮是歷史性，也突出了工聯會的擔當。吳秋北則指，自己在港島長大、生活、讀書及工作，對港島有感情，而工聯會十年來在港島的工作從無間斷，今日由他接捧。他說香港經過逾廿年的政治內耗，現時迎一國兩制實踐的新時代，累積下的問題都應得到解決。

吳說會推動政策，令市民過得更好，承諾如競選口號般「爭公義、共富裕」。