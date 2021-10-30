立法會選舉｜任亮憲擬選港島或聯手新思維　司馬文有意：政綱不變

立法會換屆選舉提名期今（30日）展開，外界關注會否有民主派成功取得選委會五大界別提名票，出戰選舉改制首場立會選舉。人稱「維園阿哥」的人民力量前成員任亮憲昨（29日）接受《香港01》查詢時表示，現時正積極評估及考慮是否循港島區直選參與立法會選舉，又指曾與新思維溝通，認為有空間合作，又指新思維並沒打算派人在港島區出選。



泛民圈子也盛傳南區區議會副主席司馬文有意循港島西區直選，他接受查詢時指，願意盡能力繼續服務香港社會，又指服務社會有很多途經，若有機會以「獨立民主派立法會議員」身份服務社會，他會考慮。



泛民中人指中間人群起出動

在立法會選舉提名期展開前夕，多名民主派區議員及前區議員傳出有意參選。有多於一名無黨派的辭職區議員表示，中間人近期頻頻出動，遊說「單頭」民主派出選，有人形容：「幾乎所有無政黨嘅『單頭』，佢哋（中間人）都有問」，又指中間人以「你出嘅話必贏」、「資審提名會有人幫你搞掂」等理據遊說他們參選。不過，極大部分民主派聞言亦「耍手擰頭」，拒絕參選，昨更有政黨成員將與中間人的對話上傳到社交網頁，表明不參選的心跡。

曾於2018年立法會補選出戰的「維園阿哥」昨傳出有意參選的消息，他接受《01》查詢時表示，正積極評估及考慮是否循港島區直選參選立法會選舉，又指曾與新思維溝通，認為有空間合作，又指新思維並沒打算派人在港島區出選。

司馬文。（黃穎津攝／資料圖片）

司馬文指不會改變政治綱領

在區議員宣誓中成功過關的司馬文也是盛傳有意參選的人，被問到是否有意參選，司馬文形容是有趣的問題（Interesting question），強調他願意盡全力服務社會，指服務社會有很多途經，若有機會以「獨立民主派立法會議員」身份服務社會，他會考慮。

被問到有否信心能取得足夠提名「入閘」，司馬文指遊戲規則已改變，認為任何人提名給他之前，提名人也須當權者先向被提名的獨立民主派「開綠燈」，他強調所有人也知道其政治綱領，強調其綱領從未改變，未來亦不會改變。

衞慶祥、麥潤培明言不會參選

多名區議員也被盛傳有意挑戰地區直選。泛民圈子傳出，人稱「衞Sir」的沙田區議員衞慶祥有意參選新界東南直選，他接受查詢時斬釘截鐵地否認有意參選，指沒有聽過有關消息，亦無人遊說過他參選。政圈有傳沙田區議員麥潤培有意參選，他接受查詢時表明，4名來自「馬鞍山守護線」的區議員也不會參選，直言「唔明點解會傳呢啲消息出嚟」，更坦言對此感到憤怒，強調他絕對無意參選。

一名前港島區議員則坦言有意參選，形容他正處於等待「徵召」的狀態，認為可嘗試「出閘」，但坦言若果成功報名，即等同取得人大、政協提名，亦等同被建制派加持，坦言：「人哋問起都唔知點解釋」，但認為參選並非全無作用。