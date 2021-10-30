立法會選舉︱曾五度敗陣　方國珊擬再戰直選：爭取把關者畀嗰10分

立法會換屆選舉今（30日）起接受提名，直選、功能組別及重設的選委會界別，均有多人搶先在提名期首日報名。要報名，先要取得所屬界別指定數目的選民提名；以及選委會五大界別各至少2名成員提名，即合共10名選委提名。



五度角逐立法會均落敗的西貢區議員方國珊，正努力爭取再出選直選議席。她今（30日）在社交網站發文，上載一疊報名表格，表示要取得100名選區內市民提名並不難，但新選制下要過多一關，取得至少10名選委提名，表明「會更努力爭取『把關者』畀埋個10分我！」



方國珊接受《香港01》查詢時，表示「努力中，好艱難，希望市民、選委加力！」被問及近日不少政界人士到訪中聯辦，自己有否相關溝通，她僅回應「政治大團體就唔評論啦。」



方國珊在帖文中表示，「完善選舉制度後……要『入閘』還要取得5大界別共1488名選委中，最少10位的提名。」她比喻道，取得選民的「100分唔夠，要攞足110分」，又表示知道好多朋友支持她。帖文附載相片，顯示一疊報名表格，最上層一張為空白的選委提名表格。

方國珊接受向《香港01》表示，現階段不宜回應過多，「始終未開展」，不過她稱過往參選立法會都取得逾千張區內選民提名，所以第一關絕對不成問題，形容非常順利，不過面前仍有第二關，「要市民、同1400幾名選委加力！」