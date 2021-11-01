立法會選舉｜朱麗玲戰社福界撼狄志遠　被問優勝之處疑失聲未能答

立法會換屆選舉提名期上周六展開，註冊社工、民建聯朱麗玲今（1日）報名參選社福界，全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼、社福界選委余秀珠及黃萬成等現身支持。

朱麗玲表示，在整筆過撥款制度下，業界資源少、壓力大，又斥過去代表業界的立法會議員「政治先行」，與政府為敵，在爭取業界權益上「交白卷」，希望進入議會為業界發聲。

被問及較對手新思維主席狄志遠有何優勝之處時，她稱：「首先我係年輕啲」，其後疑似兩度失聲未能回答問題，須由港區人大代表陳勇、黃萬成「解圍」代答。



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被問勝算 朱：我就相信一定會贏

被問到取得多少名選委提名、有多少提名來自為民建聯成員，朱麗玲未有正面回應，僅稱自己獲多個界別支持，已取得足夠提名，「一陣睇下公佈情況」。

社福界過往均由民主派贏岀，被問到如何評估選情，朱麗玲稱：「今日我岀嚟參選，我就相信一定會贏。」她其後被追問為何過往不參選，是次參選是否因民主派難「入閘」，令其勝算增加。朱麗玲則指：「幾多人參選控制唔到」，但強調完善選舉制度後將有新局面，應該要更有擔當。

陳勇一度為疑「失聲」的朱麗玲「解圍」。（盧翊銘攝）

稱較狄志遠年輕 有信心勝岀選舉

當被問及比起對手新思維狄志遠的優勝之處時，她僅稱：「首先我係年輕啲」，其後疑因兩度失聲，未能回答完整問題，由陳勇及黃萬成代答。黃萬成稱，朱麗玲早前在選委會選舉中高票當選，狄志遠僅靠抽籤僥倖勝出，又指對方年紀不輕，已退休一段時間。

黃萬成：狄志遠僅靠抽籤僥倖勝出

譚耀宗發言時稱，朱麗玲一直盡心盡力為街坊、為地區服務，強調非常認同對方對工作的抱負；李慧琼表示，朱麗玲「好打得」亦勇於擔當，「大家都知道呢一仗唔容易」，又稱對方在過往區議會的選舉中有亮麗成績。

新思維主席狄志遠由黨友陪同，報名出戰社福界。（盧翊銘攝）

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