拆局｜泛民參選人取三成票　可阻建制壟斷直選？動員催票成關鍵

立法會換屆選舉提名期日前展開，黃大仙區議員譚香文、離島區議員方龍飛均取得足夠選委提名報名，分別出戰九龍中及港島西直選；民主思路、新思維、個別區議員等亦正爭取提名參戰直選。

選舉改制後，地區直選分為全港10區，實行「雙議席單票制」，即每區有兩席，若建制、泛民齊齊動員支持者，原本屬平分秋色，各取一席，但現時民主派參選者寥寥可數，建制在各區均可能派出兩人出戰，盡攬議席，在此情況下，泛民參選人若要突圍而出，有何方法呢？

民主思路召集人、行會成員湯家驊接受查詢時指，根據過往選舉結果，泛民、建制得票比例呈「六四比」，認為若「第三路線」參選人可取得整體兩成選民支持，即有望在直選中取得一席。



以共有37.4萬選民的港島西選區為例，若最終投票率只有4成，「第三路線」或民主派參選人取得整體兩成選民支持，即已取得7.4萬票（整體得票率3成），兩名建制派候選人即只能平分剩下的7萬票，意味民主派已夠票當選。



有泛民中人反駁有關說法，認為若非建制派或「第三路線」參選人在每區能動員5萬至7萬，確有機會當選，但他反問：「每區真係有5萬幾泛民支持者出嚟投票？會唔會太樂觀？」



湯家驊：建制派選票未必分得勻

湯家驊接受查詢時，闡述他對「第三路線」選情的分析。他指，泛民、建制過往在立法會選舉的得票率約呈「六四比」，認為在「雙議席單票制」之下，若「第三路線」取得兩成整體選民支持，已有望勝出。被問到得票率會否影響此理論的有效性，湯家驊認同有關講法，若在投票率越低的情況下，建制派所佔得票比例就越高，但認為建制派的選票「唔係咁容易分得勻」。

在去屆立法會選舉，整體投票率為58.28%，泛民主派加上本土派的得票率為52%，建制派得票率為40%，其餘8%選票則由中間派或第三路線參選人取得。在前年區選，投票率高達71.23%，民主派得票率為57%，建制派得票率則為43%。

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泛民中人料難每區動員5至7萬選民

以港島西直選為例，若以去屆立法會選舉的投票率計算，倘建制派能夠盡出近四成五選票的話，建制即可取得9.7萬票；假設是次立法會選舉投票率為4成5，即有16.8萬人參與投票，若建制派能盡出近9.7萬票，即每名建制派平均分得4萬至5萬票，非建制參選人可爭取剩下7.1萬票，正正與湯家驊所劍指的兩成整體選民數目相約。

若以4成投票率作計算，港島西共有14.96萬人投票，若建制派取得9.7萬票「基本盤」，非建制派參選人則可爭取剩下的5.26萬票（即整體得票率35%），按道理足以取得其中一席，亦意味只有參選人在選舉動員3成過往的民主派支持者投票，實際上便足以勝選。

不過，有泛民中人不認同此說法，若10區平均有40至50萬選民計算，在4成投票率下，要取得3成泛民選票，即意味非建制或「第三路線」參選人須在每區能動員5萬至7萬人，反問：「每區真係有5萬幾泛民支持者出嚟投票？會唔會太樂觀？」該人認為，最多每區最多只能動員2至3萬票，當中更考慮到在地區功績和整體知名度，「馮檢基喺九龍西都應該出到2、3萬票，但其他人真係好難講」。此人指，若只有2、3萬泛民支持者投票，投票率恐怕不足4成。

有來自民主派政黨的區議員分析，縱觀十區直選的參選名單，每區近乎總有一名立場「深藍」的參選人，認為中央目標旨在透過這些爭議人物，催谷投票率，激發泛民支持者「vote them out」，從而令選舉認受性增加，但他認為難以收效。

立法會參選名單，請參閱《香港01》選舉網站。