拆局｜新建制冒起立法會大洗牌　換走舊人實現政治範式轉移

立法會選舉提名期開始了幾天，最大特點是多名新人、非傳統建制派報名參選，包括商人盛智文、團結香港基金黃元山、基本法專家李浩然等。這類人士在以往激烈政治鬥爭的立法會，沒有太多發揮空間，但隨著北京大幅修改選舉制度，吸納建制精英入局，相信有助提高議會水平，更重要的是透過今次大洗牌，踢走舊人去掉舊思維，換一手新牌重新出發，集中力量破解深層次問題。



打破舊思維 「換腦」變新想法

立法會大改制，傳統民主派缺席，但建制派並非可「躺平」當選，更要迎來一次建制勢力大洗牌。以民建聯為例，原本黨內推薦蔣麗芸、黃定光等老將轉戰選委會，但最終全部被「斬掉」，反映選委會內競爭激烈，每一席也珍貴；而且，參加地區直選者有多張新面孔，如出選港島東的民建聯常委梁熙、出選新界東南的中委李世榮，亦有年僅25歲的陳凱榮參選選委會界別。

多名老將退下火線，去掉的是舊思維、舊方法，換上一手「新牌」，不代表所有問題迎刃而解，但以往不管用的一套決心清掉，至少可換來新想法、新腦袋，集各家智慧解決香港各種經濟民生問題。

這情況在佔40席選委會界別尤其突顯。截止昨日（1日），首兩天提名期有多名從未參選人士報名，除了上文提及的盛智文、黃元山等，亦包括嶺大副校長劉智鵬、交銀國際董事長譚岳衡，有傳全國政協委員屠海鳴、資訊科技聯會會長邱達根、中華電力中國區總裁陳紹雄等人亦會參選，這些人具智庫、教育、創科、工程以至內地背景，相信在立法會可提出更具質素的政策倡儀，減少受地區民粹或界別利益之制肘，從整全格局為香港出謀獻策。

事實上，落實「愛國者治港」後，議會再無「建制」、「泛民」之分，從制度上斷絕「反中亂港者」，以至打破舊勢力、換入新力量，也是一次政治上的「範式轉移」。

立法會參選名單，請參閱《香港01》選舉網站。