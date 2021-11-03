立法會選舉︱新民黨5人參選　葉劉續戰直選：無興趣做立法會主席

新民黨今日（11月3日）公布立法會選舉參選名單，早前有傳不連任的黨主席葉劉淑儀將參加港島西直選，現任議員容海恩則轉戰選委會界別。新民黨另派3人參選，包括陳家珮出選選委會界別，李梓敬、廖添誠分別出戰新界東北及港島東直選。

被問到有否興趣出任立法會主席，葉劉指無興趣，自言不喜歡處理程序等「家頭細務」。至於會否參選下年3月特首選舉，她未有正面回應，僅稱目前任何有關特首選舉的討論是言之過早。



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葉劉：屋企啲家頭細務都無興趣 莫講立法會

葉劉淑儀在記者會指，擔任立法會主席要處理很多程序問題，猶如「家頭細務」，她並不適合，「我自己屋企啲家頭細務都無興趣，唔好講話管立法會呢頭家，我索來鐘意做政策研究，同埋鍾意係第一線發聲，做主席唔係好方便。」

被問到決定出選港島西，是否因為陳家珮未能接班，葉劉淑儀稱，她很喜歡培養新人，將來會繼續努力帶更多新人晉身議會，由於今次是新選舉，很多支持者也希望她出選。她說，陳家珮於2018年港島區補選僅以幾千票落敗，表現很好，對她非常有信心。

參選港島東的廖添誠，將硬撼工聯會會長吳秋北及民建聯梁熙等強敵，他指自己在地區深耕細作多年，是在目前有意參選港島東區的人中，唯一專注地區工作的人士，未來希望將經濟學帶入議會，為香港創造更好未來。

港島西參選人包括民建聯陳學鋒、民主派區議員方龍飛；其他參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。