立法會選舉︱郭偉强再戰勞工界拍梁子穎參選：議會無內訌可重民生

立法會勞工界3個議席以往一直由建制派自動當選，今屆暫未聞有異軍加入競爭。工聯會郭偉强及梁子穎今日（3日）率先報名參選勞工界別，兩人提出「十大政綱」包括設立失業援助制度、解決各基層房屋需求等、完善退休保障等，又指未來將繼續爭取不同工會領袖支持。



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郭偉强與梁子穎今早在工聯會理事長黄國、香港文職及專業人員總會副會長陳勇華及政府人員協會助理秘書長謝達榮陪同下，到中環海港政府大樓報名參選勞工界。

工聯會黃國：期望兩人可實踐爭公義共富裕目標

黄國表示，工聯會派出郭、梁二人參選勞工界，期望二人進入議會後可實踐「爭公義共富裕」目標，承擔工聯會初心。

郭偉强稱疫情突顯香港產業單一：不可將所有雞蛋放同一籃

相隔一屆再戰勞工界的郭偉强指，未來將繼續爭取各行業工會領䄂支持，認為完善選舉制度後可擺脫以往議會「內訌」，更能著重民生。他又稱，工聯會派9人參選，皆本著「參政為勞工」理念，認為疫情突顯香港產業單一：「不可將所有雞蛋放同一籃」。若成功當選後，將解決民生、房屋是首要工作。

梁子穎亦說，過去一直積極參與工會事務，為工友爭取合理勞工權益，未來會致力改善房屋、交通、教育等多個範疇。