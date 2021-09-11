教協解散︱教聯會搶攻立會教育界議席　人選「冇得中立一定愛國」

教協今（11日）舉行特別會員大會，獲近九成半出席會員支持通過解散。建制陣營的教聯會宣布翌日成立新的教師工會，名為「香港教育工作者工會」，教聯會會長黃均瑜表示，新工會將提供福利及接收投訴，但無意成為「另一個教協」，會以服務取信教師，認為「如果幫到手就會有人加入」。

另外，立法會自1985年設立教育界議席，一直由教協穩踞。黃均瑜指隨著教協解散，教聯會將更加積極協調人選出戰，直指「唔參選係說不過去，我哋依家係最大嘅教師組織」。

不過，教聯會過去與教協在選戰對壘，均被壓倒性擊敗，有資深教育界人士指，改制後的教育界議席仍然維持個人票，選民基礎變化不大，如果有開明教育界人士願意「喺呢啲時勢企出嚟」，民主陣營要維持教育界議席並無難度，但坦言對出選者而言擔子不小、而且有風險。



教聯會會長黃均瑜。（資料圖片）

黃均瑜強調人選溫和 惟「冇得中立」

黃均瑜指隨著教協解散，教聯會正協調人選出戰年底立法會選舉教育界議席，透露會派出專業溫和人選，認為不難為選民所接受。不過，近年政治氣氛兩極，早前教聯會副主席、培僑中學教師穆家駿，則因為在社交網站抨擊運動員伍家朗球衣而惹起爭議，穆家駿會否是人選之一，黃均瑜則稱仍然接受各方有意者報名，未決定最終人選。

不過，黃斷言代表教聯會出選的人「冇得中立，依家係愛國者治港」，但同時強調專業教師一般都很溫和，不會太激進。至於最大勁敵教協解散，會否令教聯會勝算提高，黃均瑜指教協的動員能力強，解散必定「會影響投票率」，反而利好教聯會選情。

蔡若蓮（左）2016年立法會選舉參選教育界功能組別，輸對手葉建源逾27000票。（資料圖片）

業界指若有開明派出選 教聯會難奪議席

立法會教育界功能組別登記選民，截至2020年有逾8萬5千人，以2016年立法會選舉為例，教協副會長葉建源得票逾七成，力壓得票不足三成的蔡若蓮。蔡若蓮當時雖是教聯會副主席，但一直強調是以獨立身份出選，成為一大傳媒焦點，反對者也批評她「扮獨立」，淡化教聯會背景。

事實上，立法會教育界議席由1985年設立，一直都是由教協人士勝選，依次為司徒華、張文光及葉建源，反映教協一直深受教育工作者信任及認可。有資深教育界人士稱，即使教協解散，如果仍有民主派人士或「似樣嘅教育界人士」出選，根據業界選民的取態，教聯會一樣「唔會贏」。問題是目前政治風險極高，「細嘅組織一個個解散，大嘅例如校長會有冇人會企出嚟呢？好難。」

選舉改制後，雖然教育界議席維持個人票，但要出選就多了兩重關卡，分別要取得選委會五大界別提名及經資審會審核，但該人士估計，如果有專業開明人士願意出選，要經過這兩關並不難，「問題是要搵空間，同衡量風險」。

黃均瑜則透露，教聯會也將派人出選共40席的「選委會界別」，初步計劃派一人參選。聯同教育界一席，希望新一屆立法會可為教聯會取得兩席。

已故的司徒華是教協創會會長。（網上圖片）

黃均瑜：教協解散是無必要

至於成立的新工會「香港教育工作者工會」，是教聯會的團體會員，由年輕教師組成，黃均瑜認為成立後可替代教協部分功能，包括以第三方身份接收投訴及求助個案。教聯會與教協分屬不同陣營，政治理念南轅北轍，但黃均瑜指只要服務可以幫到教師，自然可吸引教師加入。

對於教協在短時間內解散，黃均瑜形容是詭異惟相當可惜，認為教協在教育界具一定代表性、有強大動員能力、而且「有財有勢」，「只是管理層有問題，作咗錯誤決定，政治上過激咗。但唔係會員決定㗎，好似一間公司應該係管理層請辭、或者炒魷魚，冇理由解散，咁對股東唔公道。」黃均瑜重申教協作為教育界最大團體，剎那間解散絕不合理，也是極大損失。

教協由今年中開始，接連遭受官媒新華社及《人民日報》點名抨擊，港府隨即全面終止工作關係，教協先後退出支聯會及職工盟，又表明將聚焦教育專業和工會本業。不過，其後教協高層表示仍收到不同來源訊息，都一致表明教協「必須即時解散，否則後果嚴重」。