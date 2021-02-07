國安法│何漢權指國安法是基本法附件︰非洪水猛獸　冇理由唔學

社會新聞
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2019年因反修例事件，香港爆發大型社會衝突，香港青年史學家年獎踏入第10年，教育評議會主席、的國史教育中心校長何漢權今早（7日）於商台節目表示，只能以難過來形容社會事件，認為香港、國家及世界不能分割，而國安法作為基本法的附件，應向學生因材施教。而今屆香港青年史學家年獎得主林嘉澔認為，社會需求同存異，平心靜氣互相了解才是對社會最好的方法。「 大家都知總有一條更好嘅出路，匹夫之勇做唔到咩。」

何漢權則指，香港回歸23年發生了種種令人不快的事件，只能以難過來形容。（資料圖片）

今屆香港青年史學家年獎得主林嘉澔，現時於港大讀公共行政及法律。他表示，從小好奇心旺盛，小學時已閱讀名著三國演義，因此對時事及歷史愈來愈有興趣。主持人問到2019年社會發生不同事件的感受，他指當時正備考DSE，心情複雜。「一方面成個社會點都認同，政府係有錯失，政策上有做得唔好嘅地方。當時大家有激烈爭， 究竟點樣先係最好既解決方法。」

林續指，無論選擇激進或和平，應在決定前拋開包袱討論。他認為，歷史上曾出現不少類似的情況，若不想有血腥及殘忍的事情發生，認為社會需求同存異，平心靜氣互相了解才是對社會最好的方法。「 大家都知總有一條更好嘅出路，匹夫之勇做唔到咩，但只能夠見證成個歷史嘅大洪流。」

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國史教育中心校長何漢權則指，香港回歸23年發生了種種令人不快的事件，只能以難過來形容，認為大家應記取教訓。他指，「我覺得國安法並不是洪水猛獸」，在一國兩制的大前提下承認，香港、國家及世界不能分割。而國安法為基本法的附件，需向幼稚園、初中、高中學生循序漸進地因材施教，包括國史、國安、國學，「冇理由唔去學、唔去教。」

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