通關︱林鄭盼二月有規模通關　討論進展良好：著手籌備慶回歸

與內地免隔離通關有望下月成事，首階段據悉將容許港人經深圳入境，初期設配額，限於廣東省內活動。《香港01》早前接獲消息指，配額將涵蓋商界、探親、恩恤及奔喪等人士，當中商界每周或有1,000個名額。



政府及港澳辦昨日（4日）傍晚雙雙出稿，表示正朝通關有序推進，承認兩地本周二曾舉行視像會議，討論香港對內地提出要求的回饋。特首林鄭月娥今早 (5日)出席論壇時，強調討論及專家對接都取得良好進展，希望可以很快帶來好消息，又期望可在明年二月恢復有規模的免隔離通關。



林鄭又指，冀可在明年二月恢復有規模的通關。

林鄭形容，昨日與中央同步發出了積極正面的信息，明年二月正值粵港澳大灣區發展規劃綱要三周年，也是香港回歸25周年，期望屆時可達致比較有規模的通關，能舉辦一些大型活動及論壇，政制及內地事務局已著手籌備。

港府本周二（2日）與內地部門專家舉行視像會議，政府昨天形容交流具建設性，朝「通關」目的而行，對盡快舉行第二次對接會議有正面作用。港澳辦亦指，中央高度重視恢復通關，讚賞香港實現了「動態清零」目標。政府專家顧問許樹昌，向《香港01》表示當日與會的是食衞局官員，專家顧問團成員並不包括在內。

內地專家或本月來港 港康碼須登記地址

有傳媒報道，與會的除了食衞局局長陳肇始，還有主理「安心出行」的創科局局長薛永恒、醫管局行政總裁高拔陞，內地則有國家衞健委專家。會上內地專家對香港收緊了的防疫措施再提細化意見；雙方未就具體通關安排，包括熔斷機制及初期配額取得共識。而內地比較關注香港外防輸入、管理免檢人士及機組人員等情況，強調用作過關的「港康碼」必須實名登記及有使用者地址。

另有消息指，內地專家或於本月來港實地視察了解香港的防疫措施，確保即使不一致，也起到同樣的防疫效果。檢測情況、閉環式管理、機場措施等。而除了兩地疫情變化，國家盛事也是考慮因素，強調最終決定權在內地。