立法會選舉｜第五界別零的突破　潘焯鴻料下周夠提名：絕望變希望

立法會選舉提名期超過一星期，有意參選九龍西的「中科監察」主席潘焯鴻今（7日）在Facebook表示，仍在努力爭取選委提名，透露在特別困難的第五界別取得突破性進展，有可能在下星期達到最低門檻。

潘焯鴻接受《香港01》查詢時表示，早前已在第一至第三界別取得足夠的選委「口頭上提名」，第四界別亦有一人答應，但被視為「國家隊」的第五界別一直苦無進展。他稱原以為會參選無望，但現時獲得一名第五界別選委提名，形容「由絕望變為有希望」，他透露正向二至三名該界別的選委爭取提名，一夠提名馬上報名。



潘：選委關注有否獲第五界別提名

潘焯鴻在帖文中表示，現正進行第二步選舉工作，即向該選區選民爭取提名。他指現首要爭取九龍西選民給予提名，另新界東南或九龍中則為後備選區。潘焯鴻指，因去年亦曾報名參選九龍西，故相信不難取得足夠選民提名，最重要仍是選委提名。

他又稱，不少選委關注他是否獲得第五界別提名，除沙中線事件外，選委對其認識不深，故需要逐一拜訪他們，講述自己的理念和政綱。潘焯鴻未有透露獲誰人答應提名，但強調不少提名人都與其工作有關連，對他亦有所認識。

新思維有意派出三人參選，其中主席狄志遠已取夠提名報名出戰社福界，有意出戰地區直選的副主席黃俊瑯和崔定邦仍努力「跑緊提名」。 （資料圖片）

新思維黃俊瑯、崔定邦仍「跑緊提名」

新思維有意派出三人參選，其中主席狄志遠已報名出戰社福界，硬撼民建聯朱麗玲，有意出戰地區直選的副主席黃俊瑯和崔定邦，則暫未報名。新思維總幹事陳家偉表示，其餘兩名有意參選者仍在「跑緊提名」，「我們仍在努力當中」，如收到足夠提名，便會馬上公布。被問到手握多少提名票，陳家偉坦言：「而家有幾多票唔係最重要」，最重要是「最後跑到十票」。



九龍西選區暫時只有民建聯鄭泳舜報名。其他參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。