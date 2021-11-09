民主派蔡明禧參選　政協容永祺提名：傾足3日了解　已提醒勿違法

西貢區議會副主席、前公民黨成員蔡明禧，昨日（8日）報名參與立法會新界東南直選，但不願透露其提名名單。翻查提名資料，蔡明禧獲10名選委提名，包括在第五界別獲全國政協委員、考評局主席容永祺提名。

容永祺接受《香港01》查詢時表示，花了3日時間、共7小時與蔡明禧商談，了解過其背景、理念後，決定提名對方，「希望畀年輕人機會」。



容永祺：蔡明禧有心追求民主

蔡明禧10個提名包括第一界別的航運交通界選委温子傑、科技創新界錢國強、內地代表選委王東明，第五界別則有全國政協委員容永祺及屈恩。

容永祺接受《香港01》查詢時表示，蔡明禧主動致電爭取提名，二人連續3天通話，兩人合共談了7小時。他說，從溝通中理解對方有心追求民主，「希望畀年輕人機會」，所以給予提名。

容永祺表示，經過3次合共7小時電話討論後，決定給予蔡明禧提名。（香港友好協進會）

指蔡明禧過往「可係有啲地方激進咗」

蔡明禧上月通過區議員宣誓，事後有建制媒體翻查蔡明禧的Facebook，指保留了「不少支持黑暴的照片」，包括修例風波期間支持「三罷」和參與集會等。

對於蔡明禧過往言行，容永祺表示已向對方了解過，「可係有啲地方激進咗」，包括2019年修例風波時的行為，他已提醒對方不要做違反《憲法》及《基本法》的事」。

被問到會否擔心蔡明禧被DQ，容永祺指「睇佢自己」，他個人認為蔡明禧早前已通過區議員宣誓審查，相信資格審查的結果亦類似。

蔡明禧已報名參選新界東南選區，同區對手有民建聯李世榮。立法會參選人名單，請參閱《香港01》 選舉網站。