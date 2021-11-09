通關︱一遇確診即叫停？內地冀從嚴　林鄭：哪類個案觸熔斷仍待商

與內地免檢疫通關漸有進展，惟數大癥結未達共識，其中最關鍵的是「熔斷機制」。有消息指，內地要求倘若出現一宗本地確診便要叫停，特首林鄭月娥今早（9日）出席行會前，承認內地為了確保通關不引來額外風險希望從嚴，但表明從香港角度希望不要太嚴謹。

林鄭月娥指，除了確診個案數字，哪類個案會觸發熔斷，「定義」非常關鍵。她舉例本港對上三宗源頭不明個案，最終都證實與外地輸入有關，「所以定義係好緊要，除咗數字，呢啲都商討緊。」至於內地近月疫情反彈蔓延全國，會否影響通關進度，林鄭指兩地的討論過程未有因而受影響。



+ 3

內地疫情反彈未在討論之列

林鄭月娥提到，熔斷機制是通關核心問題，當中牽涉的除了出現多少宗個案，哪類個案會觸動熔斷亦非常關鍵。她特別提到一個月前，有機場員工確診最終找出源頭，懷疑是登上貨機而受感染，不計這些個案，香港基本上是本地「清零」了一段長時間，也反映「定義」是非常關鍵，會就此與內地繼續與內地磋商。

至於內地近日疫情反彈，國家衞健委更形容疫情嚴峻複雜，被問到會否影響通關進度。林鄭指不能代內地回答，但承認疫情波動，「有時好難講實在情況係點。」不過，她說兩地就通關的討論似乎未受影響，過去近兩個月的討論都集中在政府對接，以及由香港專家向內地說明及澄清港方措施，「所有就計劃的討論仍在進行。」

林鄭又指，若情況有變，「譬如香港情況有變，當然都影響討論的進行。」她指目前香港清零狀況得來不易，「我哋一定要堅持這種狀況」，呼籲全社會合力為通關創造條件，又指開放的前提須有一定接種率，舉例新加坡首兩針接種率已達85%，接種第三針的也有逾一成。反觀香港，截至昨日仍未達七成，認為必須提高本港接種率。

林鄭周四打第三針科興

林鄭月娥指，目前正開展為高危群組等接種第三針計劃，自己既是有關群組，又是首批接種疫苗，至今已逾半年，故後日將會打第三針，呼籲合資格市民跟隨。林鄭重申與內地商討進展良好，雙方都認同，無論對於公務、商務、政務、或有其他迫切需要的市民而言，「恢復免檢疫有序進入內地係香港目前的頭等大事。」 她稱兩地會繼續工作，務求盡早召開第二次對接會議。