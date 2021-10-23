民協無人報名立選　廖成利曾稱願披甲　馮檢基：廖早前嘆世代歧見

民協早前通過開放黨員報名參選立法會，報名期昨日（22日）截止，根據安排，執委會今（23日）開會處理。民協最新公布，執委會沒有收到任何黨員報名參選，故此執委會並沒討論相關事宜。意味著該黨不會派人參選。連同民主黨，兩大傳統泛民政黨派將缺席改制後的首場立法會選舉。



早前表明如無人出選、自己願披甲上陣的廖成利，最終也沒報名，主席楊彧指不清楚原因。已退黨的前主席馮檢基透露，廖成利兩周前向他清晰表露參選意向，同時慨嘆黨內年輕一代眼見政府打壓再無興致參選，「不過呢個唔會係原因（最終無報名），當時佢都講咗，都仲係傾向去選。」



馮相信廖過去兩周陸續邀約不同人士傾談，「都係想我畀啲信心佢，又同其他人收集下論述」，或許就在過程中生變。



楊彧會後表示，對於是否有人參選順其自然，而最終結果是無人報名。對廖成利最終沒有報名，楊彧僅稱不清楚原因。與廖成利相識40年的馮檢基接受《香港01》查詢，透露廖「兩個星期前約我，話出嚟飲杯茶傾下，都係圍繞今次去唔去選」。

馮檢基：廖兩周前嘆新世代無興趣參選

席間，廖向馮慨嘆黨內新世代，眼見大批民主派區議員被DQ、政治打壓不斷，再無興趣參選。馮檢基指縱然有這個考慮，但廖當時表態一如外界所知「冇人選佢就包底」，故不認為廖是因為黨內分歧而卻步。

馮檢基認為，廖當時參選意向清晰，邀約他傾談「都係想我畀啲信心佢」；馮也清楚表明立場，認為政黨必然要參選，再透過說服政府推動所主張的政策，「相信呢段時間佢都有同唔同人傾、攞下論述，最終原因要問返佢。」不過，他認為民協不參選未必是定局，此後如有黨員表明想選，仍可透過召開特別大會爭取該黨支持。