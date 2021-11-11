立法會選舉｜黃偉信戰工程界撼盧偉國　曾自稱淺黃　今稱獨立專業

立法會選舉提名期將於明日（12日）結束，去年曾參選工程界、當時自稱「淺黃」的土木工程師黃偉信捲土重來，今報名出戰工程界，硬撼角逐連任的經民聯主席盧偉國。

黃偉信指，希望把中生代和專業知識帶入議會，透過專業知識幫香港、政府做事。被問其政治定位是否屬民主派，黃偉信強調，他並無政治連繫和政黨包袱，是獨立專業人士，又重申其初心不變。



稱盧偉國是非常值得尊敬的前輩

黃偉信表示，獲得多個業界的前輩、同輩及戰友提名，當中包括發展局前局長馬紹祥。黃偉信指，是次參選希望把真正緊貼業界的聲音、工程專業知識、科學求證精神帶進議會。

工程界在新選舉制度下，議席沿用個人票產生，黃偉信否認是次參選是「陪跑」，指盧偉國是非常值得尊敬的前輩，在立法會的工作亦「好幫手」，對社會貢獻良多，不過他指在業界人士的鼓勵下，鼓起勇氣參選，希望為香港這個家努力，透過專業知識幫香港、政府做事。

指審議撥款時應提出具質素問題

立法會財委會在泛民總辭後，工程撥款通過的金額和速度急增。黃偉信表示，留意到過去一年議會審議撥款速度「快咗好多」、「提問少咗好多」，「盧議員成日提着今日通過咗百幾億、千幾億，對業界利益係好事」，但認為就整體社會利益而言，議員應做好監察角色，在審議撥款時透過具質素的問題，質問政府有關工程的細節。

黃偉信又指，過往十多年來，工程界經歷興衰，業界形象因某些事故受到影響，認為當中與議會監察有關，又自言是次參選的使命和願望，是希望向公眾顯示工程界的專業一面。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。