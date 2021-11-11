立法會選舉︱盡用3提名票支持建制人士　唐英年：中央盼議會多元

新選舉制度下，提名期成為立法會選舉前哨戰，全國政協常委唐英年在直選、功能組別及選委界別都運用了提名權。他今早（11日）出席活動時，指中央已清晰表明希望議會有多元聲音，因為香港是多元社會，由始至終均不希望「清一色」。



唐英年對於不同背景人士參選感到高興，認為有助將社會不同階層的聲音帶入議會，可令討論更加健康及積極，呼籲有志為香港服務的人參選。



唐英年表示，自己在三個板塊分別提名了盛智文（選委界別），陳勇（功能組別）及田北辰（直選）。他又逐一點評，指與盛智文相識多年，盛由加拿大國籍歸化為中國國籍，認為他可以代表香港；而陳勇愛國愛港，參選被稱為「超級愛國者議席」的「人大、政協及全國性團體界」是非常合適；而田北辰的地區服務則做得相當透徹。

田北辰出選的新界西北，已報名的還有民建聯周浩鼎和新思維黃俊瑯。陳勇對手導就有全國青聯謝曉虹。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。