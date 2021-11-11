立法會選舉｜地產界龍漢標獲六大地產商提名　申報擁英、加居留權

立法會選舉提名進入尾聲，絕大部分功能界別均有競爭，其中地產及建造界現任議員石禮謙不再競逐連任，地產建設商會派出秘書長龍漢標，對戰富商趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩。

翻查二人提名資料，龍漢標獲六大地產商支持，當中不乏重量級商界人馬，包括新地主席郭炳聯、信和集團主席黃志祥、合和實業董事局主席胡應湘。龍漢標申報國籍是中國，擁有加拿大及英國居留權。相較之下，趙式浩提名主要來自多個建築商，「大孖沙」佔比明顯較少。



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郭炳聯、黃志祥、胡應湘提名龍漢標

立法會功能界別參選人需得到所屬不少於10人、不多於20人提名，龍漢標的提名名單可謂星光熠熠，包括地產建設商會執委會主席梁志堅、信和集團主席黃志祥、合和實業董事局主席胡應湘等。

不少地產商代表亦有提名龍漢標，當中包括本港六大地產商，如長實企業事務總監唐慧慈、恒地執行董事馮孝忠、新地執行董事董子豪、新世界子公司建僑企業有限公司、會德豐地產有限公司易志明等。

在選委會五大界別提名方面，龍漢標亦得到地產界重量級人物支持，除了同為選民提名人的梁志堅、胡應湘之外，第一界別有太古前大班簡基富（簡基富），第二界別有恒地執行董事黃浩明，第五界別有新地主席郭炳聯、「亞洲糖王」郭鶴年長子郭孔丞，以及新創建非執行董事杜家駒。



地產及建造界容許持有外國居民權人士擔任議員，資料顯示，龍漢標申報擁有加拿大及英國居留權。

多間建築商提名趙式浩 包括方潤華之孫

趙式浩昨日退出自由黨參選地產界，稱業界冀有更持平代表。翻查其提名資料，主要地產商明顯較少，選民提名不少是建築工程公司代表，包括俊和建築、佳盛建築、金城工程、群利集團等企業的代表;發展商則有協成行創辦人方潤華之孫、恆生建業方添輝，另有廖創興企業副董事總經理廖金輝。

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團結香港基金李錦芬、香港建造商會正副主席支持

而選委會五大界別方面，趙式浩在第一界別得到團結香港基金總裁李錦芬、香港建造商會副會長馮國強提名，第五界別則有爪哇控股執行董事呂聯勤。另外，趙式浩得到自由黨主席張宇人簽署支持同意書。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。