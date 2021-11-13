立法會選舉︱地區直選區區競爭　泛民支持者能否拉星級人物落馬？

立法會換屆選舉提名期結束，十區地方直選「區區有競爭」，多區出現兩名建制對戰一名非建制的局面。到底在新選舉制度下，兩名建制參選人是否牢不可破，非建制派又能否突圍而出？

有學者分析指，非建制派能否勝出地方直選要視乎投票率，他認為若建制派選票平均分配，非建制派需取得至少三成半選票才可成功搶灘；倘建制派配票不均，非建制派只需取得兩成半至三成選票便可當選。

政圈有說法流傳，泛民支持者或為拉建制「星級人物」落馬，而動員投票支持非建制派。不過有泛民中人認為，新選舉制度下，非建制派參選人只屬「陪跑」，又指決定參選的非建制派非「同路人」，不認為會有大量泛民支持者出來投票。



選舉改制後，地區直選採取「雙議席單票制」，有別於過往的「單議席單票制」，十個地區直選均有兩席，而今次每區最少「三爭二」，即三人爭奪兩個議席，港島東、新界北及新界東北更出現「四爭二」局面。而競爭最激烈的一區為九龍東，有多達5人參戰，分別是工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄，以及沒有申報政治聯繫的胡健華和李嘉欣。

港島三建制混戰 潘焯鴻加入戰團 或對廖添誠有影響

其中新界西南選區，民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣與非建制派劉卓裕三人對戰，劉卓裕曾在前年區議會選舉中打敗實政圓桌田北辰，被喻為「田北辰剋星」。有建制派地區中人指，劉卓裕主打中產路線，與工聯會票源截然不同，但較接近陳恒鑌票源，料會對陳恒鑌造成影響。不過有地區人士認為，民建聯地區網絡龐大，相信劉卓裕要打敗陳恒鑌並非易事。

值得留意的是，港島東方面，除民建聯梁熙、工聯會吳秋北及新民黨廖添誠三名建制派混戰外，非建制的中科興業董事總經理潘焯鴻亦加入戰團。有地區人士估計，潘焯鴻因沙中線聲名大噪，形象較其他非建制參選人更突出，預計他的票源與廖添誠相似，同樣主打中產路線，認為或對廖選情有影響。

其他地區方面，港島西，新民黨葉劉淑儀、民建聯陳學鋒及非建制派方龍飛三人出選。九龍西方面，則由民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣及民協前主席、前立法會議員馮檢基出選。新界北則有民建聯劉國勳、報稱獨立的元朗區議會主席沈豪傑、香港新方向張欣宇，以及人民力量前秘書長曾麗文參戰。

全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛日前在報章撰文推算，預料這次選舉地區直選投票率只會有兩成幾。（資料圖片）

張志剛料投票率兩成多 學者稱非建制選情不樂觀

根據過往選舉結果，民主派與建制派得票比例呈六四比，不過在新選舉制度下，外界預料投票率不會如過往的高。全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛日前在報章撰文推算，預料這次選舉地區直選投票率只會有兩成多，他稱過往投票率高，是源於反對派炒作對立及憤怒造成，認為新制度下回落「是必然的政策後果」。他又指，新制度下投票率高與低，不再影響到「愛國愛港陣營的選舉結果」，只會變成純粹的學術討論，或者茶餘飯後的八卦。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，非建制派的選情不樂觀，料絕大部份地區選區由建制派包攬。他分析指，非建制派要勝出地區直選，要視乎建制候選人的配票情況，若建制派選票平均分配，非建制派需取得至少三成半選票才可成功搶灘；若建制派配票不均，非建制派取得兩成半至三成選票便可當選。

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泛民中人指非建制派屬「陪跑」

政圈有說法流傳，泛民支持者或為拉建制「星級人物」落馬，而動員投票支持非建制派。有泛民中人指，新選舉制度下的首場選舉，預料中央想營造有競爭的局面，認為非建制派人士最終只屬「陪跑」。該人又稱，報名出選的非建制派並非「同路人」，強調泛民陣營對這次立法會選舉不感興趣，最多只是「食吓花生」，看誰會出來參選，故不認為會有大量泛民支持者投票，即使有亦只會是少數，或偏向中間的選民投票，認為有關說法不太合理。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。