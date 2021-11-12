立法會選舉︱黎棟國70歲生日報名出選　新民黨加注選委界爭三席

立法會選舉提名期最後一日（12日），保安局前局長、新民黨常務副主席黎棟國，在黨主席葉劉淑儀陪同下，到政府總部報名參選選委會界別。新民黨最初公布的參選名單並不包括黎棟國，他解釋參選需時籌備，當初新民黨公布參選名單時，他仍在爭取提名，因此不在名單上。



黎棟國又稱，今日剛好是他70歲生日，「係非常之好嘅日子」，所以選擇在提名期最後一日參選。



黎棟國：參選為紀律部隊發聲

黎棟國稱，自己特別注重紀律部隊面對重大壓力情況，希望議會內有多一把聲音為紀律部隊發聲。他又指《港區國安法》實施後，香港仍須履行憲制責任為《基本法》第23條立法，進入議會後會爭取在第一年會期內完成審議、並通過23條立法。

至於以年屆70之齡參選，會否有違立法會「新氣象」的原則，黎棟國指，新民黨一向認為有經驗黨員要帶領年輕黨員參政，目標6名黨員全數當選。葉劉淑儀說，來屆立法會有90人，必定會有新面孔，因此需要有經驗人士帶領，以舊帶新，認為年齡完全不是問題。

新民黨角逐選舉會界別的還有容海恩及陳家珮，被問到參選會否分薄另外兩人票源，黎棟國稱每名選委可投40位候選人，不覺得會分薄票源，他們會以團隊形式拉票。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。