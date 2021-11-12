立法會選舉︱誰是40席選委界「核心內圍」？　政圈分析涉4類人

立法會選舉提名期今日（12日）結束，佔40席的選委會界別，成為建制內部競爭最激烈戰場，參選者除了「轉跑道」的現任議員，亦有來自不同界別、領域的政商精英，為數不少是從未有參選經驗的新丁。

截至昨日（11日），共49人報名參選此「國家隊」界別，意味最終約有10人被淘汰出局。在中央明示需競爭下，選委界程度料有一定程度的「自由搏擊」，究竟在這場建制大激鬥中，誰是當選機會較高的「核心內圍」呢？



中資勢力冒起

早前政圈消息指，今次選舉要做到「區區有競爭、界界有得爭」，不再有「零票議員」之餘，代表國家利益的選委界亦要有競爭。綜合政圈分析，所謂「核心名單」可能會縮窄範圍，當中有幾方面可推敲到哪些參選人成數較高。



建制中人指，選委會界別講求「廣泛代表性」及「均衡參與」，跑出人士料遍佈不同界別、階層，包括政黨、人大政協、社團、專業人士和基層代表等。現時未見「核心名單」出現，但政圈分析指港區人大代表、政協委員入局機會較高，例如建制圈子「紅人」、全國政協委員屠海鳴，他近年發表大量時政評論，上位速度快，有政界人士點名表示需要關注。

今次選舉一大特點，是大批中資或內地背景人士參選，過往立法會內中資代表不多，只有金融界的中銀香港陳振英、旅遊界的中旅社姚思榮等數人。今次選舉除了功能組別，選委界別亦不乏中資身影，包括交銀國際董事長譚岳衡、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然，料這類人士獲不少「祝福」。

各界別代表勢入局

第三類人士，相信會是在自身界別有代表性的知名人士，例如來自商界的蘭桂坊集團主席盛智文；聖公會教省秘書長管浩鳴是唯一宗教界代表，較有優勢。

蘇長榮參選獲群星拱照

第四類人士則是政黨人士及現任議員，例如過去幾年表現勇悍的的何君堯、工聯會麥美娟等。

選委會界別亦要有基層社團代表，政圈有傳，原本香港、九龍、新界三大社團聯會亦可在選委界佔一席位，但最終可能變成「三合一」，只由香港島各界聯合會理事長蘇長榮參選。他昨日（11日）報名時獲群星拱照，全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北等建制重量級人物站台。

參選者已開始拜票爭支持

政界對於「核心名單」眾說紛紜，由10人至30人不等，暫時難有定案，現階段或只能以提名人的份量來猜測參選者當選成數，部分人獲得譚耀宗、譚惠珠等「加持」，可能看高一線。

隨著提名期即將結束，各參選人已開始「拜碼頭」拉票，據聞近日約有20多名選委界候選人到新界社團聯會介紹政綱，爭取支持，類似活動將陸續有來。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。