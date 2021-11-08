專訪︱從研究到參政　黃元山：智庫須落地變行動者　感謝董生教誨

新制度下的立法會選舉，出現一個與別不同的現象，芸芸報名者中，出現很多「專家型」人士，最為人熟悉相信是團結香港基金高級副總裁黃元山。他接受《香港01》訪問時表示，「智庫參政」其實是健康現象，因為任何公共政策的討論，都應該建基於紮實的研究內容和數據，深信在新選舉制度下，有更多空間將理性的意見帶給社會，做到「思行並進」，推動政策改變。

他提到，相當感謝基金理事會主席、全國政協副主席董建華的教導，在對方身上學到非常多。



政策研究非只得「講」字

在訪問開始前，黃元山表明是次是以個人身份參選選委會界別，團結香港基金並非政治聯繫，而是其工作正職。他提到，過去6年在團結香港基金工作，帶領公共政策研究院，主力做政策研究及倡議工作；亦會推動整理香港本地歷史，以及讓市民更加認識國家的歷史文化等等。

他指，智庫在香港社會的角色，當然不會只是做研究那麼簡單，同樣是一個「落地」的行動者，將嚴肅的理論變成市民會關注的事情：「我們是『思行並進』的，不會只是坐在辦公室中寫spreadsheet（試算表）閉門式研究，政策研究從來不會只得『講』字，而是要面向社會。我們做調查，會親身接觸社會各個階層人士、各個持份者，做深入的訪談，吸納他們的意見，然後再想想可以做甚麼幫助市民。在接受你訪問前，我正好剛從新界北考察回來。」

智庫與立法工作應一脈相承

黃元山表示，團結香港基金過去就香港重要議題和不同政策範疇，如醫療、文化創意產業等，發表過多份研究報告，其中有關土地房屋的報告多達16份。不過他承認，在以往社會環境之下，推動政策改變有時不那麼容易，「就好像引入海外醫生，我們兩年前發表的醫療人手研究報告有詳細數字，醫生人手不足的問題是很明顯的，必須大幅引進非本地培訓醫生。不過我們向官員反映問題時，他們的反應是冷淡的。到了今年，政府終於提出修例，討論過程我們一直都有參與。」

他希望，透過完善選舉制度後首次立法會選舉，最終能夠像中央所想一樣，選出一群有心有力、愛國愛港的人推動社會進步，提出好的政策建議，急市民所急：「希望真正將聲音帶入立法會，論政時可以建基於紮實的數據資料，向官員、議員、社會充分地解說政策。智庫的研究和立法的工作，應該是一脈相承的。」

政府須有「政策突破」 同時「活用」商界力量

在新政治環境下，黃元山笑言民生政策「希望要做的事實在太多」，信手拈來舉出大量例子：「我經常說發展新界北需要『政策突破』，其實具體有許多層面的事要做：例如如何落實傳統土地收回、平整發展問題？如何落實基建鐵路的問題？如何將新界北發展成比肩維港都會區、具有綜合發展意義的北部都會，而非只是一個『衛星城市』？」

他認為，關鍵在於特區政府能否從過往的「中環思維」，蛻變成一種「區域性視野」，讓香港在一個更大的舞台上發展。「（創科業發展）先有更廣闊的視野，然後就用制度推進落實，盤活整個港深河套區，發揮『一區兩園』的效果，與新的創科園產生協同效應。要真正將香港的優勢，如基礎研究、金融服務，帶入園區中，也將深圳的企業帶出國際，變成一個與大埔白石角科學園不同的園區。」

又以青年發展為例，近年社會階級固化、上流困難，加上社會政治氣氛，導致青年對未來失去希望甚至離開香港。黃元山希望從基礎做起，指團結香港基金過去曾發表報告，建議政府革新現有的資歷認可機制，打通升學就業資歷階梯：「如何令青年從工作中累積的經驗能用得著，將這些『應用資歷』，轉化成為『專業資歷』，『扭鬆』整個教育系統？這對於未來青年上流，是相當關鍵的一個環節。」

在這個社會發展過程中，黃元山強調商界與市民應是站在一陣線，利益絕對沒有對立，最根本的方法是改變商界工作的文化，發揮好商界幫助社會的力量：「以前講資本主義，就是以賺錢為最終目的，只會講shareholder（股東）的利益。但現在我們更在乎stakeholder capitalism（持份者資本主義），在賺錢之餘，也會留意他們為社會所帶來的好處。政府除自己投放資源外，更加需要是促進商界向這個方向進發。」

讚揚董建華「急市民所急」工作態度

黃元山在訪問中多番強調，團結香港基金提出的終究是「建議」，是否實行仍看政府。然而基金發起人董建華始終是全國政協副主席及前特首，一言一行在社會上始終會帶來迴響，尤其日後如來自基金的人士在體制內扮演更積極角色，對公共政策有實質影響力，提出政策建議時，社會大眾或產生「向政府施加某種壓力」的觀感。

不過黃元山表示，沒太在乎「施壓」的說法，認為政策討論從來都是因時制宜，結論也是開放的：「我們做政策研究的人，希望能看到市民最關心的議題。政府在這個研究過程中，都是一個持份者，任何的政策研究和倡議，都是開放性的。我們當然希望找到最好的方案，吸納對最多人而言最有效益的意見，一切都是視乎交流互動，從來沒有說（政府）一定要採納甚麼方案。」

他提到，董建華作為主席，不時會在政策研究方向上提供一些意見和理念，個人對董建華十分感謝，形容在對方身上學到非常多：「他（董建華）做事的態度和方法、對家對國對香港人的關懷、急市民所急的態度，也很值得我們去學習。」