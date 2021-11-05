專訪︱盛智文「處男」參選：向750萬港人問責　富人有錢毋須關顧

立法會選舉大改制，選委會界別「翻生」，而且一下子增至40席，被政界形容為「國家隊」。在中央希望增加競爭情況下，建制陣營在選委界料上演「自由搏擊」，除麥美娟、梁美芬等舊將「轉跑道」，選舉新丁備受觸目，當中不乏重量級政商名人。



曾任海洋公園主席而廣為港人認識的盛智文（Allan Zeman），提名期首日搶閘報名選委界，首度落場打選戰，格外引人注目。盛智文接受《香港01》專訪時笑言，索取提名時已有選委好友嘲弄他「瘋了」，「但都覺得我是作了正確決定。」他說回歸後議會被「拉布」癱瘓，舊制度下肯定不會參選，因相信新制度可有所作為，決定走上選舉擂台。



選委界別佔40個議席，只由1,400多名選委全票投選，但盛智文說自己「百分百會向750萬人問責」，認為有議席便莫問出處：「直選議員的票值亦不會更高，作為一個整體，代表的就是全香港。」



盛智文首次參選立法會，提名期首日即搶閘報名。（羅君豪攝）

公職王「處男下海」：火車是時候重回正軌

政圈對盛智文來說不陌生，他在香港生活近半世紀，回歸前已出任公職，最為人熟知的是2003年起出任海洋公園主席，現時仍留任名譽顧問。其他公職還包括市建局、特首創新及策略發展顧問團、機管局及西九管理局等，高峰時身兼5、6項公職。盛智文說，自己早已是公眾人物，一舉一動被公眾審視，「（出選）立法會無咩唔同，所以對我嚟講，睇唔到係一個問題。」

活躍政商界，但到72歲才「處男下海」，盛智文笑稱是見到時機，認為新制度下再無政治鬧劇，形容是火車駛回正軌的時候，「以往我都出席過會議，試問邊有人會鍾意畀人指住個鼻鬧，爬上枱，所以林鄭、曾蔭權都唔鍾意去。」新制度清除了障礙，自己亦希望未來4年利用自己經驗及人生幫助香港；無黨無派，重設的選委界別就特別適合初試啼聲，他意有所指地表示：「直選同功能組別都已知道（遊戲規則）點玩，但選委界別卻是全新。」

議席莫問出處 直選票值不會更高

新制度總議席增加，直選議席反縮水、功能組別的選民基礎收窄。本身是飲食界選委的盛智文，不認同議會失代表性，「無論哪一界別都是由港人投選，總數90席構成了香港。只要有議席，莫問出處，作為一個整體，票都係咁投。」他又主動回應新制度「清一色」的質疑，強調「愛國者」的要求是理所當然，「每個人都有不同特質，不會因為愛國而連想法都一致。」

選舉拉票，總要考慮選民喜好，被外界指為「國家隊」專屬的選委界別，比拚的是否「愛國」？盛智文回應指，要交由1400幾名選委決定，「很多人知道我對香港的付出，希望他們投我一票。即使最終覺得我不夠資格，都無問題，讓其他人做。」話雖如此，但盛智文絕對有信心嬴，他稱過往出任公職「從來都無攞過錢，社會認可，有時行喺條街，司機會揮手，市民截停我影相。不過，係自由選擇，我會盡一切努力服務香港。」

盛智文指無論循哪個界別入局，市民是最終判官。（羅君豪攝）

選舉面向750萬港人 「市民是最終判官」

盛智文指雖然有票的是1,400多人，但選舉工程必然面向所有港人，「無關你如何入局，市民是最終判官。正如我今日接受訪問，並不是只面對（近）1500人，而是普羅大眾，有人喜歡我，有人不喜歡，是自由社會，自由選擇。我咁大個人，無所謂！」他笑言已準備上擂台、印政綱小冊子、接受傳媒訪問，也會走上街頭，「必須的，我沒有選擇。」

不過，相比起仍在爭取提名的人，盛智文無疑是贏在起跑線，提名期首日率先入閘，提名陣容是政商界猛人，有李小加、唐英年、洪丕正、羅嘉瑞等18人，建制黨派唯欠工聯會。被問到是否代表不了基層，盛智文笑稱「拿提名當然從身邊人著手」，坦言自己人面廣，過程相對容易，「我打畀佢咃，都『噢』一聲，不過都話好開心聽到我要選。」

參選冀告別劏房 關注基層生活

發展蘭桂坊起家的盛智文續指，自己不是「含著金鎖匙出世」，而是「赤手空拳打造這一切。」70年代初來甫到做貿易生意，都在工廠區青打滾，「土瓜灣、觀塘、葵涌、大角咀、紅磡，我唔只係蘭桂坊盛智文，我係喺呢啲基層地方出嚟，見過不同階層嘅香港。」

他舉例指，海洋公園的生日及長者免費入園措施，都是他在任時提出，「點解？因為有人負擔不起，我一直都諗緊基層，亦是點解要出嚟選，因為唔想再見到劏房，唔想再見到籠屋，唔想見到老人睇唔見未來。」他笑言富人毋須關顧，「他們有錢！」

澄清無出任政黨顧問 樂於獨立廣結朋友

掌舵海洋公園13年，任內由虧轉盈，外界或許不知主席一職並不受薪，盛智文憶述當年「當正係全職工作，花了很多時間重塑公園，改聘管理團隊。現在終於有酒店同新園區，水上樂園亦係我哋一手構思出嚟。」盛智文說每次遇到公職邀請，「力所能及都會做，一旦接過手就做好佢，否則就唔好做。」他指作為香港引擎的立法會，「既然郁返，就可以帶來改變，所以即管放手一事（出選），如果不試，永遠不會知道。」

既然參選，下一步會否入黨？盛智文表示自己喜歡獨立，「單頭」但不會是「獨家村」，一如以往會廣結不同陣營好友，「任何人如果需要援手我都樂意。」過往有報道指，盛智文出任新民黨及民主思路顧問，他澄清純屬誤傳，強調與兩黨創辦人葉劉淑儀及湯家驊份屬好友，「幾乎所有政黨都找我募捐，我亦從不拒絕，但不等同我認同他們。我的風格是，所有人都係朋友。」

盛智文說自己作為公眾人物，廣為交結可以了解不同人的想法，「然後作自己的決定」，笑言「因而不會被視為係民建聯或工聯會追隨者。」



他不諱言參選前獲得「祝福」，「我都唔想出醜」，引述對方告知「如果你想，就去選吧」，形容是某種形式的同意，之後就由選民決定。

盛智文認為高地價政策需要改變，規劃等官僚程序也要縮短，盡快解決住屋問題。（羅君豪攝）

「不求甚麼，只想香港風光依舊」





對我而言，工作理念就係逗人開心，正如我喺蘭桂坊，就係希望大家享受生活。 盛智文

人稱「蘭桂坊之父」的盛智文說，風光背後是不斷加劇的貧富懸殊：「住屋是基本人權，所有人都應該有可負擔、同合理大細的單位。」身兼不同發展商董事的盛智文，質疑高地價政策推貴樓價，「新加坡90%市民有自住物業，他們法例比香港嚴，但新加坡人一般都過得開心，點解？因為他們擁有某些東西，香港沒有！」他認為高地價政策要改變，規劃等官僚程序也要縮短，盡快解決住屋問題。

經過反修例運動，盛智文說過去的已經過去，「改變不了，我習慣向前諗嘢，合力就見到光處，這很重要，可以克服很多問題。」他說內地有14億人，「不需要香港750萬人，但他們需要香港『一國兩制』所帶來的好處，作為東西方交流貿易的大門，這就是香港。」他稱一生人都在香港渡過，小孩在這長大，沒有另一個家：「不只是生意，因為我喜歡香港，香港強大是很重要，不希望她沒落。」



立法會選委會界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。