專訪｜昔日中間派　廖添誠今代新民黨戰港東：因葉劉政治魅力入黨

立法會選舉下月舉行，10個地方選區全部有競爭，其中港島東選區戰況較激烈，民建聯梁熙、工聯會吳秋北、新民黨廖添誠3名建制派，與中科監察潘焯鴻合共爭奪兩個議席。

曾任新思維副主席的廖添誠，5年前與多名黨友退黨，以無黨派身份出戰立法會選舉新界東直選，惟低票落敗，輾轉之下轉投新民黨。他接受《香港01》訪問時表示，5年前參選時「基礎唔夠」，形容是成長一部分，無悔曾披甲，但自言積累多年地區服務經驗，充分了解中小企處境及教育問題，「呢個時候嘅我係最啱（參選） 。」

廖添誠在5年前的選舉論壇上以「無政黨包袱」自居，更明言：「香港嘅死結源於政黨太多既定立場同包袱」，廖添誠這樣形容：「我而家覺得搵到最啱我嘅政黨」，「就好似一個人去買一件衫，啱晒我身形、Fit晒。」



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入新民黨如買衫 「啱晒我身形」

2019年區選，廖添誠出戰灣仔大坑選區，不敵角逐連任、後來當選灣仔區議會主席的楊雪盈。去年5月，廖添誠正式加入由葉劉淑儀統領的新民黨，他坦言，加入新民黨因理念契合外，葉太的政治魅力也是一大主因，「佢係我Mentor（導師）、恩人，我結婚都係葉太簽名，你知我有參加其他政黨，但唔啱我就Let go（離開），我而家覺得搵到最啱我嘅政黨，就好似一個人去買一件衫，啱晒我身形、Fit晒。」

廖添誠指，葉太每天勤奮工作十多小時，「（葉太）去到呢個Level（級數），佢唔係話：『停啦，夠啦，你做啦』，而真係要做到最靚嘅貨先出，不論係言論、會議，佢都係俾一個一百分嘅自己出嚟，我真係好欣賞呢啲人。」

廖添誠年初迎娶民建聯區議員郭芙蓉（左），民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀擔任證婚人。（資料圖片）

5年前，廖添誠退出主張「中間路線」的新思維，曾發聲明指該黨未能擺脫「固有政黨兩極化的意識形態」，更在選舉論壇明言：「香港嘅死結源於政黨太多既定立場同包袱」。廖添誠指，當時退黨只因感到不適合，黨友們對各自看法亦不太理解，「如果一樣嘢你係覺得唔適合，你繼續落去（不退黨） ，你可以描述做一種堅持，但我唔想係咁」。他稱非常欣賞新民黨的工作效率，對社區問題、香港問題、甚至國際問題的研究也有其見解，「唔係得個講字」。

冀關注教育及中小企問題

廖添誠在美國加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 攻讀經濟學博士學位，返港後在理大專上學院擔任講師，近年亦創辦咖啡店品牌，月前更添上「新手爸爸」的身份。廖添誠表示，進入議會冀重點關注教育問題，推動優質教育。他憶述，在美國讀大學時，學校提供優質師資和環境，讓他專注修讀經濟學，為學生帶來啟蒙（Enlightenment），反觀本港教育制度，學生「讀好多科但無一科專」，認為可先從新高中學制改革着手，重設經濟學等專科，不應把經濟、會計等專科合併為「企業、會計與財務概論」科。

他續指，政府常稱青年要把握內地機遇、融合大灣區，但很多學生在大學僅修讀「未必把握到機遇嘅學科」，反問若內地在香港建設航天科技城，本港又怎會足夠創科人才。另外，廖亦關注中小企的營商處境，指明年全球或出現超級通脹風險，美國總統拜登亦已成立團隊研究有關問題，惟本港仍未有人關注相關問題，他關注一旦超級通脹爆發，政府又有否足夠政策支援中小企渡過危機。

新民黨廖添誠與前黨友李文龍（右）落區。（何柏佳攝）

比其他建制之優勢？ 廖：始終我係深耕細作

政圈普遍認為，知名度較高的工聯會會長吳秋北在港島東佔上風，梁熙、廖添誠及潘焯鴻爭次席的機會平分秋色，其中主攻中產票源的廖或與潘焯鴻重疊票源。廖認為有關推算很合理，「（吳秋北）係我細細個就睇到嘅人物」。被問到較吳秋北和梁熙有何優勢，廖添誠斬釘截鐵地說：「始終我係深耕細作」，「我真係喺呢區（港島東）做嘢。我真係投身當中嘅嗰個人，我作為中小企真係受過政府嘅氣，我真係教育工作者，我真係明當中嘅狀況，唔係話團隊做完研究、答Line to take（官腔回應），我真係實在知道嘅（中小企、教育問題） 。」

譏潘焯鴻「我睇唔到佢點樣黃」

至於潘焯鴻接受傳媒訪問時自詡「中間偏黃」，廖添誠諷道：「我睇唔到佢點樣『黃』囉，我其實覺得佢都好建制，參加得選舉就係建制啦。你參加得『完善選舉制度』後第一場選舉、要拎選委提名、要全國性團體認同你，就一定係建制，唔好呃選民啦叫佢」。

對於全國政協常委胡定旭稱讚潘焯鴻敢言、說話有邏輯且專業，廖更直指：「講嘢有邏輯係咪一個正常人要有嘅嘢呢？專業嚟講，四個都係專業，吳秋北做工會都好專業，唔好有高低歧視，我唔明點解佢舊年想選九龍，今年去港島東，我都想知港島東關佢乜事。」

爭選委掀名似見工：要俾CV佢睇

新選制下，參選人須在五大界別各取得兩名選委提名，廖添誠稱爭提名過程非常艱辛，形容猶如見工面試，有選委要求參選人提供履歷表，並向參選人提出不同問題，「（與選委）三唔識七、就算本身識嘅，但要簽名（提名）俾你，其實係做人格擔保」。

廖添誠在五年前於選舉論壇上曾言，其目標及理想是在2022年「一人一票選特首」。談到普選的看法，他指「完善選舉制度」後已擴闊特首選舉的選民基礎，形容做法是循序漸進，對此有信心，認為應在《基本法》下框架，將選民基礎循序漸進地擴闊，「之前1,200人選特首，而家變咗1,500人、界別亦擴闊咗，希望一路一路擴闊落去，一路前進都係我追求嘅嘢。」

撐葉劉再選特首 廖：做乜都合適

至於會否支持葉太角逐特首寶座，他說：「葉太對我嚟講做乜都合適，我諗而家專注立法會選舉，你問佢邊有得閒諗呢啲嘢，忙到瞓都無得瞓。（葉太可帶領香港？）你覺得葉太帶領新民黨得唔得？我諗我已經答咗你。」

立法會選舉各區參選人，請參閱《香港01》選舉網站。