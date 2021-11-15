政圈風聲｜政二代未棄外國籍無緣參選　駐港名譽領事「被紅燈」

立法會選舉提名期上周結束，佔40席的選舉委員會界別，最終共51人報名，參選者來自商界、學者、智庫、中資、專業等不同界別階層，以體現「廣泛代表性」，尤其選委界別被視為「國家隊」，此一組成相信可顧及社會整體利益。

不過，有資深建制派表示，原本預計有60人參選選委界，競爭程度更激烈，但一些原擬參選的人物最終未報名，據聞有各種不同原因，其中一名政商二代竟因未放棄外國護照，與立法會議席擦身而過。



▼立法會選委會界別參選人（部分）▼



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有人主動棄外國籍

改制後的立法會重設選委會議席，根據《立法會條例》第37條，參選人必須為香港永久性居民中的中國公民，並且沒有中華人民共和國以外的國家的居留權。在提名期之前，政圈傳出個別政商二代、專業人士及高管有意參選，但最終未見報名，有知情者透露，一名有社福背景的政二代原打算在提名期初段即報名，惟未及放棄外國籍及居留權，無法參選。

有建制中人指，有意參選立法會直選或選委界者，其實一早已著手處理外國國籍問題，有人提早「搣甩」以免招人話柄，但由於今次報名過程變數甚多，據聞有全國政協放棄外國國籍後，才得知無緣披甲。

立法會選舉12月舉行。（資料圖片）

名譽領事擁有多項特權及豁免

目前立法會12個指明功能界別議席，可獲豁免國籍限制，如法律界、工程界等。參選「國家隊」選委界的要求則更高，除必須是中國公民、無外國居留權，據聞若擔任駐港名譽領事亦可能有問題，因涉及「雙重效忠」問題，而且名譽領事擁有多項特權及豁免，如執行領事職務時不受司法或行政機關管轄，因此多名參選人都被詢問是否有出任有關職位，否則或被「紅燈」。



香港現有58位名譽領事，港府根據《維也納領事關係公約》給予名譽領事便利、特權及豁免，政務司司長李家超上月書面答覆議員質詢時表示，名譽領事在特區擔當重要橋樑角色，代表其派遣國與特區聯繫，政府一向重視與領事關係，不時邀請他們出席升旗儀式、《施政報告》簡報會等。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。