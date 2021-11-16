通關｜林鄭：機師確診無影響與內地商通關　何栢良批成最大障礙

國泰航空一周內接連3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，豁免檢疫期間在家確診，《香港01》獲悉，國泰已進一步收緊機組人員返港豁免檢疫指引。行政長官林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前表示，有關安排由運輸及房屋局與國泰磋商幾天後推出。



對於有報道指，政府擬進一步收緊措施，要求機組人員回港後進行為期14天的居家隔離，林鄭稱未看相關報道，惟政府會保持監察，需要時將採用更嚴格措施，又指為了港人日常生活，無法不對海陸空貨運相關人員作出特別安排，未來倘若收緊，會對市民生活帶來影響。



她又指，政府會在有需要時再收緊安排，事件暫時未影響和内地商討通關，有關工作仍在進行。



不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，機組人員回港後獲豁免檢疫，對防疫而言是「計時炸彈」，並直言：「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙」。



林鄭月娥表示，香港社會要正常運作，機組人員、海員、及跨境貨運司機免檢疫，出發點不是為了個別行業，而是為社會正常運作，因此空運及海運的暢順對於香港社會是重要的，政府早前已進一步取消大部分的免檢疫安排，但如沒了來貨，不知社會如何運作。

她指今次染疫的3名機師，由同一目的地回港，亦在法蘭克福住過同一酒店，因此中心採進一步行動，曾在當地住過相關酒店的人士，回港後要隔離檢疫21天。她說，今次涉及130名貨機機師，如果再多一兩宗類似事件，可能會再沒有貨機機師執勤，對香港貨運有好大影響。

她強調政府不是完全放手，與航空公司有緊密接觸，例如在海外停留的機組人員也要閉環式。她指國泰近日收緊安排，是運輸房屋局與國泰磋商幾天後得出的措施，政府會保持監察；有需要時，唯有再用一些更嚴格的措施。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良批新措施「唔湯唔水」 應取消家居隔離

不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於電台節目表示，機組人員回港後獲豁免檢疫，對防疫而言是「計時炸彈」，並直言：「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙」。他批評，國泰新措施「違反邏輯，極之奇怪嘅安排」，認為家居隔離並非有效措施，一旦確診可能傳染與同住家人。

何栢良認為新措施並不穩妥，假如一旦受感染，家居隔離期間有可能傳染予家人，但其家人的活動又不受限制可外出，形容措施是「唔湯唔水」。他續稱，大部份個案都在隔離期間的首7天病發確診，如要認真嚴防，就應取消家居隔離，前往指定地點隔離至少7天。

摩根大通高層獲免檢 林鄭：風險可控

此外，早前有摩根大通高層來港獲免檢疫安排，問及政府對其行程有否限制。林鄭回應指，行政會議通過法例第599章有關防疫的附屬法例時，設有針對內地到港人士的599（C）章，以及外國到港人士的599（E）章，列明有何情況下會被豁免。

林鄭表示，政府早前已取消絕大部分的群組豁免，餘下只有很少動用的個人豁免，包括一些防疫需要、政府行為及重大經濟利益等，舉例指她本人如果到外地公幹回港，亦獲豁免。她表示相關個人豁免一般由政策局提出，經政務司司長批准，而今次豁免是基於經濟理由，涉及「一日多嘅工作」，而該名人士整個行程有限制，風險可控。