中共歷史決議︱自由黨促港借鑒中共歷史　指習思想保港繁榮發展

中共第三份「歷史決議」文件日前在十九屆六中全會通過，涉及香港段落提及「『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面」，主要篇幅關於黨中央堅持及完善「一國兩制」，落實《港區國安法》及愛國者治港，令香港由亂轉治。



自由黨今早（17日）出聲明，指中共創黨以來，一直以人民利益為一切考量的基礎和起點，令「中共中央能一直帶領全國人民戰勝不同挑戰，並創造了數之不盡的非凡成就和發展。」港府應以中共的歷史及信念作反思及借鑒，緊隨國家發展步伐，發揮好自身定位和角色，團結一致大力推動香港奮起追趕落後。



中共十九屆六中全會審議於11月11日閉幕。（美聯社）

自由黨：共產黨成就「讓世人讚嘆不已」

自由黨在聲明中表示，《港區國安法》和完善選舉制度是「雙組合拳」，港府及各界應善用「一國兩制」獨特優勢，以國家作後盾邁向新台階，「為實現下一個百年中國夢與全國人民共同奮鬥。」

聲明又指，共產黨帶領中國取得的成就「讓世人讚嘆不已」，自由黨「欣見會議確立了習近平為黨中央核心的地位，也確立了習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，認為是「香港保繁榮、促發展的保障。」

新民黨盼港人明白「一國兩制」真義

中共第三份「歷史決議」上周四（11日）通過，3.6萬字全文昨日公布，新民黨率先在周日（14日）出聲明表示堅定支持，指新民黨絕對認同「國家創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀。」

聲明又提到，新制度下「經過激烈競爭」將選出90名立法會議員，新民黨相信香港正邁向「愛國者治港」的新格局，希望港人明白「一國兩制」真義，「和國家一起，邁向新時代新征程。」