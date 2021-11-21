立法會選舉｜梁熙擺街站促落實兩階段免隔離通關　譚耀宗撐場

立法會港島東直選候選人、民建聯梁熙今（21日）於柴灣市政大廈外舉行「要求盡快通關大行動街站」，民建聯會務顧問譚耀宗、葉國謙站台。梁熙表示，會爭取「有序、安全」通關，建議分階段落實免隔離通關。



距離立法會選舉投票日不足一個月，多名候選人今日齊齊擺街站拉票。港島東候選人、民建聯常委梁熙舉行「要求盡快通關大行動街站」，希望爭取「有序、安全」通關，具體建議包括要求每位通關者需進行核酸檢測並獲陰性結果，以及分兩階段落實免隔離通關，首階段為家庭團聚、個人健康、商務工作相關人士，次階段則擴展至全港市民。

梁熙又提出六項政綱，包括爭取3年上公屋及重啟公屋租置計劃；由東至西接通海濱長廊；舊區更新解決渠患、鼠患、外牆剝落等。譚耀宗大讚梁熙地區工作有經驗，且對大灣區熟悉，呼籲市民參與簽名行動，以及盡公民責任踴躍投票。

立法會選舉港島東直選候選人還包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠及中科監察潘卓鴻。