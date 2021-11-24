陳琬琛倡八達通代安心出行遭前同僚抨擊　陳：原意係幫長者入街市

政府規定市民進入食環署街市必須使用「安心出行」，不少長者因沒有智能手機或不懂掃措二維碼，對進入政府街市卻步。荃灣區議會主席陳琬琛在社交網站表示，昨（24日）已向食環署荃灣區衛生總監反映情況，要求署方「優化」街市使用「安心出行」的措施，探討以拍八達通等方法，代替使用手提電話掃描二維碼，方便市民出入街市。

陳琬琛的言論惹來前民主派荃灣區議員、前公民黨黨友的批評，質疑陳「替政府加強監控市民，進一步侵犯市民私隱」。陳琬琛接受《香港01》查詢時解釋，有關建議只是因應實際情況，出發點是希望「幫到街坊，幫到商戶」，又指政府「一定唔會停」安心出行，因此提出建議協助長者及商戶。



指兩街市十分冷清 嚴重影響生計

陳琬琛在社交網站以《優化街市實施「安心出行」》為題發文，指自從政府推行新措施後，已多次到荃灣街市街街市及楊屋道街市，看到平日在買餸時間擠得水洩不通的魚檔、菜檔及生果檔，也顯得十分冷清，又指很多市民尤其是長者，因不懂得掃描二維碼或沒有智能手機，也不懂「填紙仔」，選擇不進入政府街市「買餸」，認為措施實行後，令街市內商販的生意大減，嚴重影響生計。

陳續指已在昨天的荃灣區議會大會上，已向食環署荃灣區衛生總監反映有關情況，要求「優化」街市使用「安心出行」的措施，探討以拍八達通等方法代替使用手提電話掃描二維碼，方便市民出入街市。

前區會同事批「進一步侵犯市民私隱」

不過，陳琬琛的言論遭前民主派同事及公民黨黨員抨擊，其中民主黨荃灣前區議員賴文輝在fb荃灣群組發文直指：「我們荃灣區議會主席，竟然建議用八達通代替『安心出行』，替政府加強監控市民，進一步侵犯市民私隱！」亦有前公民黨成員在社交網站轉截貼文，批評陳琬琛。

民主黨荃灣前區議員賴文輝（右）在fb荃灣群組發文直指：「我們荃灣區議會主席，竟然建議用八達通代替『安心出行』，替政府加強監控市民，進一步侵犯市民私隱！」

陳：我係喺實際角度諗

陳琬琛接受查詢時指出，收到很多街坊反映指不懂得使用安心出行進入街市等處所，又指政府未來只會收緊防疫限制，「只會慢慢加大（限制）」，加上下月進入所有餐廳也要使用「安心出行」，因此提出建議協助商戶及長者。他指出，八達通涉及個人資料不多，只是記錄持卡者的消費紀錄，認為即使沒有安心出行，政府也可透過八達通公司查看有關資料。他認為，若八達通公司落實其建議，希望做到更多保密功能，確保資料不會直接傳送至政府部門。

對於被前區議員同事批評，陳琬琛說：「有啲嘢其實可以問清楚、一齊傾」，又指對方有言論自由，強調自己原意只是希望幫到長者，讓長者「真係入到街市」，「我係喺實際角度諗」。