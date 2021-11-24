入餐廳必須安心出行　立法會非建制參選人批擾民　曾麗文憂損國安

政府昨（23日）公布，強制市民進入餐廳、戲院及健身房必須使用「安心出行」，做法惹爭議。《香港01》向多名「非建制」立法會直選參選人查詢，了解他們對擴大「安心出行」強制範圍的立場和看法，至少三人批評做法「擾民」。

新界西南參選人、荃灣區議員劉卓裕批評做法影響民生及商戶生意，且滋擾市民，認為大部份市民並無往返內地的需要，倡容許無意跨境的市民「填紙仔」，認為強制追蹤行蹤，應只適用予有意前往內地的港人。



劉卓裕稱，早前曾到訪楊屋道等多個荃葵青街市，商戶均非常反對強制使用「安心出行」進出街市。（余俊亮攝/資料圖片）

劉卓裕：強制追蹤行蹤應只適用跨境港人

劉卓裕稱，早前曾到訪楊屋道等多個荃葵青街市，商戶均非常反對強制使用「安心出行」進出街市，更指新措施令他們生意大跌三成。他認為，有部份人希望通關往返內地，但認為「大部份市民唔想走嚟走去」，強制追蹤行蹤應只適用予有意前往內地的港人。

新界東南參選人、西貢區議會副主席蔡明禧指，早前首次擴大「安心出行」強制範圍已非常擾民，形容新做法更擾民。（梁鵬威攝）

蔡明禧：做法非常擾民

新界東南參選人、西貢區議會副主席蔡明禧指，政府早前首次擴大「安心出行」強制範圍已非常擾民，形容新做法更擾民，他指內地當局承認的是健康碼，而非「安心出行」，認為即使強制使用「安心出行」，也不一定能與內地成功通關，擔心即使本港付出很大努力、民眾受了很大影響，但最終也達不到預期效果。他強調不反對通關有必要性，但長遠更希望與國際社會通關，認為兩者也有通關需要，強調若有港人欲到內地，就可用「健康碼」、自願被追蹤。

被問到會否擔心因反對「安心出行」新措施或被指觸及「紅線」，他強調只是理性政策討論，強調是他真心相信的事情，認為政府推防疫政策的原意應是為市民帶來方便，他只是予個人意見，「D唔DQ我唔知道，我係講我相信嘅事情、講真話」。

港島西參選人、離島區議員方龍飛指，新措施「絕對唔好」，指有獨居長者向他求助，擔心日後無法到餐廳用餐。（方龍飛Facebook）

方龍飛稱接長者求助

港島西參選人、離島區議員方龍飛指，新措施「絕對唔好」，指有獨居長者向他求助，擔心日後無法到餐廳用餐，「有好多長者一個人住、常常都去大家樂食嘢，但又無智能電話，咁佢哋可以點？」他希望與食環署、民政署等部門聯絡和商討，冀政府豁免部份長者等有需要人士使用安心出行。

曾麗文指「安心出行」研發倉卒，暗存在很多安全問題，很多市民使用的手機又多為外國品牌，憂「安心出行」或影響國安。（資料圖片/余俊亮攝）

曾麗文：很多市民用外國手機品牌 或影響國家安全

新界北參選人曾麗文明確表示，她反對所有「安心出行」措施，稱經過兩年疫情，大眾已陷入防疫疲勞，指就民生而言，「安心出行」不單令貧苦市民無法使用公共設施，亦令小商戶蒙受金錢損失，「對於死亡率和傳染率一直下降的新冠病，防疫早就過時」，又指香港人的矛盾極深，各階層對政府的信任每況愈下，香港要復甦必先讓市民重新信任政府。

曾麗文認為，政府作為當權者應主動撤回「安心出行」這類追蹤軟件，做法有助修補政府和市民的關係，又指「安心出行」研發倉卒，暗存很多安全問題，很多市民使用的手機又多為外國品牌，憂「安心出行」或影響國安，「萬一有駭客竊取了全香港人的行動數據，再賣給犯罪集團，就可能造成嚴重傷亡——小則械劫，大則國家安全。因此，為了大眾福祉，也利於政府管治。我必定會提出撤回『安心出行』」。

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

新界北參選人：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）、曾麗文

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

港島西參選人：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。