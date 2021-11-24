安心出行懶人包，12月9日強制食肆使用｜新冠肺炎疫情未「清零」，政府決定將防疫措施進一步收緊；繼政府轄下建築物後，12 月起政府又將強制使用《安心出行》App 的處所要求擴展至所有類別的食肆。



繼政府轄下建築物後，12 月起政府又將強制使用《安心出行》App 的處所要求擴展至所有類別的食肆。（資料圖片）

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12 月起出街食飯強制《安心出行》

較早前預告，由 12 月 9 日起，將會將強制使用《安心出行》App 的處所擴展至 A、B、C、D 所有類別食肆（原先只有 C 及 D 類需要），換言之要出外以堂食方式用膳，未來就必須要用到手機掃描相關的 QR Code，不能再用「寫紙」的方式保留到訪紀錄。

在食肆之外，政府早前已經將政府大樓或辦公室、酒吧、卡拉OK等地方都列為強制使用《安心出行》的處所，若然疫情持續，預料政府將進一步擴大《安心出行》的強制使用範圍，如果之前仍然未學懂使用《安心出行》的話，現在或是了解此 App 功能的最佳時機。

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《香港01》科技玩物記者在以下就列出了 10 個有關《安心出行》應用以及功能上的要點，供各位讀者可以自行參考以及與親友分享。

斷網可照用？《安心出行》港人最關心 5 大 Q&A

《安心出行》在初推出時於香港引起過一輪風波，除了因為其追蹤確診人士的方式與其他國家不同，還有不少關注在於此 App 在私隱方面可能會引發的問題，為此政府曾經作出多次澄清；與此同時，市民間亦研究了不少《安心出行》的應用方法，在遵守法規的同時保留個人私隱的空間。👇👇👇

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不止出行紀錄！《安心出行》5 大必學功能

《安心出行》App 至今已經作出多次更新，除了原本的出行紀錄功能，最近又加入了針卡以及檢疫紀錄的輸入功能，不難想像在往後《安心出行》將成為香港市民出入各處的「通行證」👇👇👇

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8 部＄500 價位安心出行長者平價機推介

雖然下月9日起出入食肆已強制使用《安心出行》，但部分市民可能仍未更換支援《安心出行》App 的智能手機，《香港01》科技玩物頻道就為大家帶來＄500 左右甚至更便宜的平價手機推介👉按此即睇《安心出行》適用平價手機推介全文

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綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

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