通關︱譚耀宗料粵港通關每日配額1千個 　引賀一誠：澳門緊隨其後

與內地落實免隔離通關，隨著內地專家來港考察進入直路。全國人大常委譚耀宗估計，最快下月實施首階段配額，優先照顧有經商及特殊家庭需要人士。他透露，早前與澳門特首賀一誠打聽，與內地通關後，港、澳之間的安排，對方表示「如果廣東通咗，佢哋澳門都會通嘅啦。」



譚耀宗希望下月有好消息，到了聖誕及農曆年，免隔離通關可進一步擴大，屆時市民可返內地旅行及探親。



料不用香港安裝健康碼

譚耀宗說，內地專家訪港主要「睇下（香港）有冇啲做得唔足夠或者漏洞」，完成行程後還要討論、提意見，再定細節手續等，才可進一步推進通關。他形容香港最近情勢向好，只有輸入個案，又清零了一段時間，只要令內地安心便可早日落實。

他又指，據悉初期免隔離通關配額每日一千，安撫市民「可能今日唔去得，咪聽日後日囉，總之都應該有個希望，都有機會，希望大家體諒。」如若小通關暢順，配額將逐步增加。譚耀宗指，內地已盡量照顧香港需要，屆時不一定要即時安裝「健康碼」，但有意返內地，出發前14日必須透過安心出行追蹤到行程，證明沒接觸過患者或密切接觸者。

增設口岸票站非為谷高投票率

至於邊境口岸設票站，譚耀宗指香港與內地愈來愈密切，不少港人在內地工作生活、讀書安老，「喺香港都有屋企」，希望可以投選到議員代表自己，指立法會有政黨一直爭取在內地設票站，「唔係今次話谷高投票率先做」。